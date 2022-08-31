https://sputnikarabic.ae/20220831/مولوي-يكشف-عن-اقتراح-قانون-لتخفيض-السنة-السجنية-والعفو-العام-ضروري-1067101963.html

مولوي يكشف عن اقتراح قانون لتخفيض السنة السجنية والعفو العام ضروري

مولوي يكشف عن اقتراح قانون لتخفيض السنة السجنية والعفو العام ضروري

قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، اليوم الأربعاء 31 آب/أغسطس، إنه سيتقدم غدا بقانون معجل مكرر لتخفيض السنة السجنية في لبنان، وذلك على ضوء المشاكل التي... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T14:07+0000

2022-08-31T14:07+0000

2022-08-31T14:07+0000

لبنان

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067099593_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de0ff66cbe97e7273e18eee4094a9f14.jpg

وقال مولوي في مؤتمر صحفي إن "المشاكل التي تواجهها السجون في لبنان هي ثلاث، أولا الاكتظاظ حيث بلغت نسبة المساجين 323% من القدرة الاستيعابية، ومشكلة الطبابة والتغذية".وناشد مولوي القضاة في لبنان: "فيما يخص أصول إخلاء السبيل وإمكانية تطبيق المادة 108" أي تسريع إجراء المحاكمة، التي وبحسب إحصاء وزارة الداخلية "ستخلي 1000 موقوف من السجون".وأكد مولوي أن "هذا القانون يخفف كمية السجناء دفعة واحدة وهو يشمل كل الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ نفاذ القانون عندما يصدر سواء من المحكومين وغير المحكومين".ودعا "النواب للتوقيع على القانون ودعمه في الهيئة العامة ليصدر في أقرب وقت".وكشف أنه "صدر يوم أمس مرسومان موقعان بحسب الأصول منه ومن وزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهما لاعتماد 20 مليار ليرة لبنانية لتغذية السجون، التي تستفيد أيضا من الهبات الغذائية التي تقدم لوزارة الدخول وعند الحاجة ستذهب الهبات لجميع السجون".وعن مشكلة الطبابة والاستشفاء، أكد مولوي أن "الاستشفاء مشكلة كبيرة داخل السجون، والسبب هو رفض المستشفيات الحكومية والخاصة استقبال السجناء أو مطالبتهم بفروقات مالية، راجعنا وزارة الصحة وحاليا يوجد مستشفى الحياة وضهر الباشق تستقبل الحالات الطارئة فقط".وكشف مولوي عن "ضبط 51 سكينا وسيف مصنّع داخل أحد المباني خلال عملية تفتيش، وقال إن وجود هذه الأدوات يضر بالسجناء وتعرض سلامتهم للخطر".

https://sputnikarabic.ae/20200916/العفو-العام-عن-سجناء-لبنان-يعود-إلى-الواجهة-من-باب-جائحة-كورونا-فيديو-1046566932.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان