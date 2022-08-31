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https://sputnikarabic.ae/20220831/ميدفيديف-غورباتشوف-وضع-أسس-التغييرات-العالمية--1067100496.html
ميدفيديف: غورباتشوف وضع أسس التغييرات العالمية
ميدفيديف: غورباتشوف وضع أسس التغييرات العالمية
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، أن ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، اتخذ قرارات مختلفة وصعبة للغاية في الفترات... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T14:04+0000
2022-08-31T14:04+0000
روسيا
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وقال ميدفيديف في رسالة على "تلغرام": "توفي ميخائيل غورباتشوف. كان معروفا على نطاق واسع بأنه سياسي لامع ورجل دولة وشخصية عامة. كان له تأثيرا كبيرا على مجرى تاريخ البشرية".وأشار ميدفيديف إلى أن توصيات غورباتشوف، المستندة إلى المعرفة والخبرة الثرية، كانت أيضا ذات صلة بروسيا الجديدة.وأعلن المستشفى المركزي السريري، مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.
https://sputnikarabic.ae/20220830/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-في-وفاة-ميخائيل-غورباتشوف-1067066683.html
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روسيا

ميدفيديف: غورباتشوف وضع أسس التغييرات العالمية

14:04 GMT 31.08.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، أن ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، اتخذ قرارات مختلفة وصعبة للغاية في الفترات الدراماتيكية من التاريخ الروسي وأرسى أسس التغييرات العالمية.
وقال ميدفيديف في رسالة على "تلغرام": "توفي ميخائيل غورباتشوف. كان معروفا على نطاق واسع بأنه سياسي لامع ورجل دولة وشخصية عامة. كان له تأثيرا كبيرا على مجرى تاريخ البشرية".

وتابع ميدفيديف: "اتخذ ميخائيل غورباتشوف قرارات مختلفة جدا، وأحيانا صعبة للغاية في الفترات الدرامية من تاريخ بلدنا. ساهم في تطوير النظام السياسي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. أرسى أسس التغيير العالمي في جميع أنحاء العالم".

وأشار ميدفيديف إلى أن توصيات غورباتشوف، المستندة إلى المعرفة والخبرة الثرية، كانت أيضا ذات صلة بروسيا الجديدة.

وقال: "لقد كان له دور فاعل في حياة دولتنا، ونفذ مشاريع إنسانية وتعليمية وخيرية كبيرة. احترافه وعمله الدؤوب وتفانيه، أثار الاحترام العميق له من قبل زملائه، أرجو أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم للأسرة والأصدقاء. ميخائيل غورباتشوف، لكل من عرفه وأحبه".

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بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة ميخائيل غورباتشوف
أمس, 22:11 GMT
وأعلن المستشفى المركزي السريري، مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.
وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".
والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.
ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.
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