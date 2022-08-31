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https://sputnikarabic.ae/20220831/نادال-يتخطى-هيجيكاتا-ويتأهل-للدور-الثاني-من-بطولة-أمريكا-المفتوحة-لكرة-المضرب-1067071151.html
نادال يتخطى هيجيكاتا ويتأهل للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب
نادال يتخطى هيجيكاتا ويتأهل للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب
حقق الإسباني رافيل نادال فوزا مهما على الأسترالي رينكي هيجيكاتا ليتأهل إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T07:30+0000
2022-08-31T07:30+0000
رياضة
نادال
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وقلب نادال المصنف ثالثا عالميا تأخره بمجموعة إلى فوز على هيجيكاتا المصنف 198 عالمياً المشارك ببطاقة دعوة 4-6 و6-2 و6-3 و6-3.وحقق نادال (36 عاما)، فوزه الـ 65 في مسيرته في نيويورك، وخطوة في طريق تحقيق لقبه الكبير الـ 23 في بطولات الـ"غراند سلام" والثالث هذا العام بعد أستراليا ورولان غاروس.ولم يخض نادال سوى مباراة واحدة قبل مواجهة هيجيكاتا انتهت بخسارته أمام الكرواتي بورنا تشوريتش في دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز.وبفوز نادل على هيجيكاتا يكون قد ضرب موعدا في الدور الثاني مع الإيطالي فابيو فونيني، الذي تغلب عليه نادل من قبل 13 مرة مقابل 4 هزائم.وقال نادال الذي توج باللقب في مشاركته الأخيرة في نيويورك عام 2019 ، في تصريحات بعد اللقاء، "أنا سعيد جداً بالعودة. لقد لعبت هنا منذ وقت طويل. اعتقدت أنني ربما لن أعود أبدا".
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رياضة, نادال
رياضة, نادال

نادال يتخطى هيجيكاتا ويتأهل للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب

07:30 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / MARTIN KEEPالاسباني رافائيل نادال نجم كرة المضرب
الاسباني رافائيل نادال نجم كرة المضرب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / MARTIN KEEP
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حقق الإسباني رافيل نادال فوزا مهما على الأسترالي رينكي هيجيكاتا ليتأهل إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.
وقلب نادال المصنف ثالثا عالميا تأخره بمجموعة إلى فوز على هيجيكاتا المصنف 198 عالمياً المشارك ببطاقة دعوة 4-6 و6-2 و6-3 و6-3.
وحقق نادال (36 عاما)، فوزه الـ 65 في مسيرته في نيويورك، وخطوة في طريق تحقيق لقبه الكبير الـ 23 في بطولات الـ"غراند سلام" والثالث هذا العام بعد أستراليا ورولان غاروس.
ولم يخض نادال سوى مباراة واحدة قبل مواجهة هيجيكاتا انتهت بخسارته أمام الكرواتي بورنا تشوريتش في دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز.
وبفوز نادل على هيجيكاتا يكون قد ضرب موعدا في الدور الثاني مع الإيطالي فابيو فونيني، الذي تغلب عليه نادل من قبل 13 مرة مقابل 4 هزائم.
وقال نادال الذي توج باللقب في مشاركته الأخيرة في نيويورك عام 2019 ، في تصريحات بعد اللقاء، "أنا سعيد جداً بالعودة. لقد لعبت هنا منذ وقت طويل. اعتقدت أنني ربما لن أعود أبدا".
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