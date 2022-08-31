https://sputnikarabic.ae/20220831/نورمحمدوف-يعلن-عن-افتتاح-صالة-رياضية-متميزة-في-أبو-ظبي-1067107480.html
نورمحمدوف يعلن عن افتتاح صالة رياضية متميزة في أبو ظبي
نورمحمدوف يعلن عن افتتاح صالة رياضية متميزة في أبو ظبي
أعلن البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" الروسي حبيب نورمحمدوف، عن افتتاح صالة رياضية فاخرة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T15:35+0000
2022-08-31T15:35+0000
2022-08-31T15:35+0000
منوعات
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
حبيب نورمحمدوف
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وقال نورمحمدوف على مواقع التواصل الاجتماعي، ستكون هذه القاعة الأولى من نوعها،. في نهاية العام، سنفتتح صالة " KHABIBGYM" في أبو ظبي.وستحوي صالة الألعاب الرياضية التابعة للبطل الروسي، على غرف لياقة بدنية ممتازة مع فصول جماعية وأفضل المدربين.يذكر أن حبيب نورمحمدوف خاض المعركة الأخيرة في مسيرته في أكتوبر/تشرين الأول 2020. كجزء من بطولات "UFC 254"، هزم الأمريكي جاستن جيثجي في الجولة الثانية. وبعد النزال أعلن الروسي اعتزاله، محققا 29 فوزا في 29 معركة في فنون القتال المختلطة.
https://sputnikarabic.ae/20220701/نورمحمدوف-يدخل-قاعة-مشاهير-الفنون-القتالية-المختلطة-فيديو-1064481563.html
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منوعات, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, حبيب نورمحمدوف
منوعات, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, حبيب نورمحمدوف
نورمحمدوف يعلن عن افتتاح صالة رياضية متميزة في أبو ظبي
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أعلن البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" الروسي حبيب نورمحمدوف، عن افتتاح صالة رياضية فاخرة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي.
وقال نورمحمدوف
على مواقع التواصل الاجتماعي، ستكون هذه القاعة الأولى من نوعها،. في نهاية العام، سنفتتح صالة " KHABIBGYM" في أبو ظبي.
وستحوي صالة الألعاب الرياضية التابعة للبطل الروسي، على غرف لياقة بدنية ممتازة مع فصول جماعية وأفضل المدربين.
يذكر أن حبيب نورمحمدوف
خاض المعركة الأخيرة في مسيرته في أكتوبر/تشرين الأول 2020. كجزء من بطولات "UFC 254"، هزم الأمريكي جاستن جيثجي في الجولة الثانية. وبعد النزال أعلن الروسي اعتزاله، محققا 29 فوزا في 29 معركة في فنون القتال المختلطة.