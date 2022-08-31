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هزة أرضية تضرب منطقة الباحة في السعودية
هزة أرضية تضرب منطقة الباحة في السعودية
ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، منطقة جنوب غربي الباحة، في الممكلة العربية السعودية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:04+0000
2022-08-31T10:04+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أنه تم رصد الهزة الأرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، عند الساعة 9:34 بالتوقيت المحلي، من صباح اليوم، وفقا لصحيفة "عاجل".وذكر الحساب الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية عبر موقع "تويتر": "رصدت محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة 9:34 من صباح اليوم هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، جنوب غربي الباحة وتم إرسال فريق فني متخصص لمعاينة المنطقة".ومن جانبه صرح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، بأن "الفريق يعمل الآن على معرفة الأسباب الحقيقية وإعداد التقارير بموقع الهزة وعمل الدراسات اللازمة".وقال إن "الهزة تعتبر على مقياس ريختر صغيرة، ولا تشكل خطرًا ولله الحمد؛، مطمئنًا الأهالي بذلك".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

هزة أرضية تضرب منطقة الباحة في السعودية

10:04 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، منطقة جنوب غربي الباحة، في الممكلة العربية السعودية.
وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أنه تم رصد الهزة الأرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، عند الساعة 9:34 بالتوقيت المحلي، من صباح اليوم، وفقا لصحيفة "عاجل".
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وذكر الحساب الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية عبر موقع "تويتر": "رصدت محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة 9:34 من صباح اليوم هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، جنوب غربي الباحة وتم إرسال فريق فني متخصص لمعاينة المنطقة".
ومن جانبه صرح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، بأن "الفريق يعمل الآن على معرفة الأسباب الحقيقية وإعداد التقارير بموقع الهزة وعمل الدراسات اللازمة".
وقال إن "الهزة تعتبر على مقياس ريختر صغيرة، ولا تشكل خطرًا ولله الحمد؛، مطمئنًا الأهالي بذلك".
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