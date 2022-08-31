https://sputnikarabic.ae/20220831/وزارة-الدفاع-التايوانية-تؤكد-تعزيز-طلبات-شراء-الأسلحة-الأمريكية-1067099150.html
وزارة الدفاع التايوانية تؤكد تعزيز طلبات شراء الأسلحة الأمريكية
وزارة الدفاع التايوانية تؤكد تعزيز طلبات شراء الأسلحة الأمريكية
أكدت وزارة الدفاع التايوانية شراء مجموعة جديدة من صواريخ "جافلين" الأمريكية الصنع المضادة للدبابات، كما أعلنت عن خطط لزيادة طلب أنظمة صواريخ "هيمارس". 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T13:53+0000
2022-08-31T13:53+0000
2022-08-31T13:53+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال رئيس أركان الجيش التايواني، تشانغ يوان شيون، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "نظام جافلين في مرحلة الإنتاج والتسليم، ويجري تنفيذ البرنامج كما هو مخطط له".وأضاف أن واشنطن وتايبيه تتعاونان بنشاط لضمان تنفيذ طلب الشراء، وتسليمه إلى الجزيرة التي "تتمتع بالحكم الذاتي" في الوقت المحدد. تحظى تايوان باستقلالية إدارية لكن الصين تؤكد سيادتها عليها وترفض دعوات الانفصال.علاوة على ذلك، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية التايوانية، نقلا عن معلومات وزارة الدفاع، أن الجزيرة تهدف إلى شراء المزيد من قاذفات صواريخ "هيمارس" المتعددة، لترفع طلبها من 11 إلى 29 قاذفا. ويشمل الأمر المعاد النظر فيه أيضا 864 صاروخا دقيقا متوافقا مع المنظومة.اقترحت وزارة الدفاع التايوانية الخميس الماضي زيادة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 586.3 مليار دولار تايواني (19.4 مليار دولار أمريكي) وسط توتر العلاقات بين الجزيرة في الصين.التوترات بين الصين والجزيرة تعاظمت بعد أن تجاهلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تحذيرات بكين وواصلت خطتها لزيارة تايبيه كجزء من جولتها الآسيوية، وهي أعلى مسؤولة أمريكية تأتي إلى تايوان منذ 14 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20220829/الصين-أمريكا-تقوض-الاستقرار-عن-عمد-وتستعرض-عضلاتها-1066996994.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الدفاع التايوانية تؤكد تعزيز طلبات شراء الأسلحة الأمريكية
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أكدت وزارة الدفاع التايوانية شراء مجموعة جديدة من صواريخ "جافلين" الأمريكية الصنع المضادة للدبابات، كما أعلنت عن خطط لزيادة طلب أنظمة صواريخ "هيمارس".
بكين - سبوتنيك
. وقال رئيس أركان الجيش التايواني، تشانغ يوان شيون، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "نظام جافلين في مرحلة الإنتاج والتسليم، ويجري تنفيذ البرنامج كما هو مخطط له".
وأضاف أن واشنطن وتايبيه تتعاونان بنشاط لضمان تنفيذ طلب الشراء، وتسليمه إلى الجزيرة التي "تتمتع بالحكم الذاتي" في الوقت المحدد. تحظى تايوان باستقلالية إدارية لكن الصين تؤكد سيادتها عليها وترفض دعوات الانفصال.
علاوة على ذلك، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية التايوانية، نقلا عن معلومات وزارة الدفاع، أن الجزيرة تهدف إلى شراء المزيد من قاذفات صواريخ
"هيمارس" المتعددة، لترفع طلبها من 11 إلى 29 قاذفا. ويشمل الأمر المعاد النظر فيه أيضا 864 صاروخا دقيقا متوافقا مع المنظومة.
اقترحت وزارة الدفاع التايوانية
الخميس الماضي زيادة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 586.3 مليار دولار تايواني (19.4 مليار دولار أمريكي) وسط توتر العلاقات بين الجزيرة في الصين.
التوترات بين الصين والجزيرة تعاظمت بعد أن تجاهلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تحذيرات بكين وواصلت خطتها لزيارة تايبيه كجزء من جولتها الآسيوية، وهي أعلى مسؤولة أمريكية تأتي إلى تايوان منذ 14 عاما.