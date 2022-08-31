https://sputnikarabic.ae/20220831/وزارة-الدفاع-اليابانية-تطلب-ميزانية-قياسية-للسنة-المالية-المقبلة-1067105028.html

وزارة الدفاع اليابانية تطلب ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة

وزارة الدفاع اليابانية تطلب ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة

طلبت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأربعاء، ميزانية للسنة المالية المقبلة (1 أبريل/نيسان 2023 - 31 مارس/آذار 2024) تبلغ 5.595 ترليون ين (حوالي 41.4 مليار... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T14:55+0000

2022-08-31T14:55+0000

2022-08-31T14:55+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101566/70/1015667010_0:122:3000:1810_1920x0_80_0_0_f6c4045902990fba9965c2b5f4063142.jpg

طوكيو - سبوتنيك. وأظهرت الوزارة في موادها المنشورة "البنود الرئيسية في مشروع الموازنة المقترحة التي تتطلب مبلغ (5.595 تريليون ين)". ويظهر من هنا أن هذا الرقم ليس رقمًا نهائيا، بل يشير فقط إلى تلك النفقات التي تكون وزارة الدفاع على استعداد للإفصاح عنها في مجالات محددة. وبالإضافة إلى ذلك هناك أهداف لم يتم الكشف عن النفقات المطلوبة لتنفيذها.ويعتقد الخبراء ووسائل الإعلام أنه نتيجة لذلك، ومع الأخذ في الحسبان حجم النفقات التي لا يتم الإفساح عنها، سيقترب إجمالي الإنفاق الدفاعي للسنة المالية القادمة من 6.5 ترليون ين (حوالي 48 مليار دولار).وتشمل النفقات التي لم يتم الكشف عنها الإنفاق على برنامج تطوير الصواريخ الموجهة "ستاند أوف"؛ التي يخطط من خلالها لزيادة مدى صواريخ "سطح-سفينة" بشكل كبير.وتجدر الإشارة إلى أن عائلة صواريخ "ستاند أوف" هي مجموعة يطلق عليها تسمية صواريخ موجهة تستخدم للهجوم الدقيق ضد الأهداف الكبيرة سواء البرية أوالبحرية من مناطق بعيدة المنال تقع خارج مدى الدفاعات الأرضية للعدو.وستكون الصواريخ المحدثة قادرة على إصابة وتدمير أهداف على مسافة 900-1000 كيلومتر، حيث تخضع للتحديث صواريخ تطلق عليها تسمية "صواريخ مضادة للسفن من النوع 12".وكان هذا البند من النفقات هو الذي أصبح من أغلى العناصر في ميزانية العام المالي الحالي؛ فقد تم التخطيط لتخصيص أكثر من 30 مليار ين (أكثر من 200 مليون دولار) لهذا الغرض.يذكر أن الصواريخ المضادة للسفن من نوع 12 المحدثة يجب أن تصبح أحد الأنواع البديلة لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "إيجيس آشور " والذي رفضت اليابان نشره في عام 2020 بسبب خطر سقوط وحدات التسريع على المناطق السكنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تزويد السفن والطائرات المقاتلة به، حيث سيسمح تحديثها بإطلاق النار من مناطق خارج منطقة التدمير بأسلحة العدو.وسيسمح المدى البعيد للصواريخ من نوع 12 بعد تحديثها، بضرب أهداف في أراضي الصين أو كوريا الشمالية، إذا دعت الضرورة.

https://sputnikarabic.ae/20220804/ميانمار-صحفي-ياباني-يواجه-السجن-5-سنوات-بتهمة-التحريض-ضد-الجيش-1065988201.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن