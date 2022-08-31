https://sputnikarabic.ae/20220831/وزير-الخارجية-العراقي-يكشف-تفاصيل-زيارته-الأخيرة-إلى-إيران-1067070790.html

وزير الخارجية العراقي يكشف تفاصيل زيارته الأخيرة إلى إيران

وزير الخارجية العراقي يكشف تفاصيل زيارته الأخيرة إلى إيران

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تفاصيل زيارته الأخيرة إلى إيران، التي التقى فيها نظيره حسين أمير عبد اللهيان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T07:20+0000

2022-08-31T07:20+0000

2022-08-31T07:24+0000

أخبار العراق اليوم

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وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى زيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التقى خلالها الرئيس إبراهيم رئيسي، ونقل له رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".كما جرى "بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، والوضع الأمني والسياسي في بغداد، وتطرقا لتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة"، حسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد حسين، "حرص العراق على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع طهران في شتى المجالات"، مشددا على أهمية تضافر الجهود على المستوى الإقليمي والدولي، لمواجهة التطرف، وإنهاء الصراعات، ومد جسور الثقة والتعاون بين الدول المحيطة بالعراق ومن ضمنها إيران، وتغليب لغة الحوار من أجل خلق بيئة آمنة ومستقرة.من جانبه أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على "استمرار دعم بلاده للعراق واستقراره وأمنه، مشددا على أن استقرار العراق مهم أيضاً لإيران.وفي سياق حواره مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحث فؤاد حسين تعزيز العلاقات الثنائيَّة والتعاون المشترك بين البلدين الجارين، كما تبادل الرؤى، والأفكار حول القضايا الإقليمية والدولـية محل الاهتمام المشترك.كما التقى وزير الخارجية العراقي مع مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة والأمن، فضلاً عن التطرّق لتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن واستقرار العراق والمنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-الخارجة-العراقي-يبحث-مع-نظيره-السعودي-نتائج-زيارته-لطهران-1067065026.html

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