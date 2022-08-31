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https://sputnikarabic.ae/20220831/وزير-الصحة-التركي-يعلن-إصابته-بفيروس-كورونا-1067113736.html
وزير الصحة التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا
وزير الصحة التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T18:35+0000
2022-08-31T18:35+0000
فيروس كورونا
أخبار تركيا اليوم
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وقال الوزير التركي في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر: "نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي خضعت له قبل خمسة أيام جاءت إيجابية".وأوضح الوزير التركي أنه يواصل العمل عبر الإنترنت، معبرا عن أمله في التعافي سريعا بقوله:"سأكون بين أصدقائي قريبا".
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فيروس كورونا, أخبار تركيا اليوم
فيروس كورونا, أخبار تركيا اليوم

وزير الصحة التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا

18:35 GMT 31.08.2022
© Sputnik . Chadicaعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Chadica
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير التركي في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر: "نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي خضعت له قبل خمسة أيام جاءت إيجابية".
وأوضح الوزير التركي أنه يواصل العمل عبر الإنترنت، معبرا عن أمله في التعافي سريعا بقوله:"سأكون بين أصدقائي قريبا".
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