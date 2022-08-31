https://sputnikarabic.ae/20220831/وكالة-إسرائيل-تبني-جسرا-سياحيا-لتسهيل-اقتحام-الأقصى-1067091925.html

وكالة: إسرائيل تبني جسرا سياحيا لتسهيل اقتحام الأقصى

وكالة: إسرائيل تبني جسرا سياحيا لتسهيل اقتحام الأقصى

قالت وكالة "صفا" الفلسطينية إن إسرائيل بدأت في بناء جسر سياحي معلق للمشاة بطول 200 متر لتسهيل اقتحام المسجد الأقصى. 31.08.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

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وأوضحت الوكالة أن "بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع شركة هندسية إسرائيلية شرعت بالعمل على بناء جسر سياحي معلق للمشاة بطول 200 متر فوق أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك".ونقلت الوكالة أن إسرائيل تستهدف من بناء هذا الجسر تسهيل وصول المستوطنين إلى منطقة حائط البراق وباب المغاربة.وكانت إسرائيل قد بدأت قبل عدة سنوات، أعمال حفر في عدة مناطق بأراضي وادي الربابة، لفحص التربة، إلا أن أصحاب الأراضي وأهالي سلوان تصدوا لهم ومنعوهم من استكمال الحفر.ووافقت اللجان المحلية واللوائية الإسرائيلية في عام 2020، على البدء بتنفيذ المشروع التهويدي، بعدما رفضت كل الاعتراضات التي قدمها أصحاب الأراضي والمؤسسات المعنية في سلوان لمحاكم إسرائيلية.وفي وقت سابق، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن "اقتحام مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى من خلال باب الأسباط شمال الأقصى، اليوم الأحد، تصعيد خطير من المتطرفين الصهاينة وسلطات الاحتلال".ونقلت وكالة شهاب للأنباء، ظهر يوم الأحد الماضي، عن قاسم، أن هناك تصاعدا كبيرا في العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، عبر اقتحاماته المتكررة، والتي تأتي بالتزامن مع دخول نساء متطرفات، الأربعاء الماضي، لباحات الأقصى والتقاط الصور.وشدد حازم قاسم على أن "هذه السياسة الصهيونية ورعاية سلطات الاحتلال للمستوطنين استفزاز خطير جدا للشعب الفلسطيني والمقاومة"، مشيرا إلى إصرار السلطات الإسرائيلية على المضي في العدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

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