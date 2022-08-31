https://sputnikarabic.ae/20220831/وكالة-توقف-حركة-الملاحة-في-قناة-السويس-المصرية-بعد-جنوح-سفينة-1067117511.html
وكالة: توقف حركة الملاحة في قناة السويس المصرية بعد جنوح سفينة
وكالة: توقف حركة الملاحة في قناة السويس المصرية بعد جنوح سفينة
نقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر قولها إن "سفينة" جنحت في قناة السويس بمصر. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T22:38+0000
2022-08-31T22:38+0000
2022-08-31T22:51+0000
قناة السويس
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وأضافت الوكالة نقلا عن مصدرين، أن جنوح السفينة تسبب في توقف حركة الملاحة.وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن السفينة الجانحة تحمل اسم "Affinity V" وترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 252 مترًا.وأكد موقع "القاهرة 24" المصري، أن السفينة "Affinity V" جنحت على بعد 11 قدما من مكان جنوح السفينة "إيفرجيفن" التي تسببت في تعطل حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين لمدة 6 أيام اعتبارا من 23 مارس/آذار 2021.
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قناة السويس, أخبار مصر الآن, مصر
قناة السويس, أخبار مصر الآن, مصر
وكالة: توقف حركة الملاحة في قناة السويس المصرية بعد جنوح سفينة
22:38 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 22:51 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
نقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر قولها إن "سفينة" جنحت في قناة السويس بمصر.
وأضافت الوكالة
نقلا عن مصدرين، أن جنوح السفينة تسبب في توقف حركة الملاحة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن السفينة الجانحة تحمل اسم "Affinity V" وترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 252 مترًا.
وأكد موقع
"القاهرة 24" المصري، أن السفينة "Affinity V" جنحت على بعد 11 قدما من مكان جنوح السفينة "إيفرجيفن"
التي تسببت في تعطل حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين لمدة 6 أيام اعتبارا من 23 مارس/آذار 2021.