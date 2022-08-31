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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220831/-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-مناطق-في-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1067068954.html
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف الناتو
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف الناتو
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات المدفعية الأوكرانية قصفت منطقة... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T06:03+0000
2022-08-31T06:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشر المكتب التمثيلي بصفحته الشخصية على منصة "تلغرام" بيانا رسميا جاء فيه: " قصفت القوات الأوكرانية منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك وغورلوفكا بعشرات القذائف من عيار 155 ملم".وأضاف البيان: "تم تسجيل سقوط عدد من القذائف صباحا في بلدة دروغبا في منطقة غورلوفكا (منطقة وسط المدينة) وسقطت ست قذائف من عيار 155 ملم على بلدة أورلوفكا الواقعة في مدينة دونيتسك وتعرضت منطقة كويبيشيفسكي إلى 4 قذائف أخرى من عيار 155 ملم".وأشار البيان إلى أن المدفعية الأوكرانية استخدمت قذائف غربية تستخدمها قوات الناتو وهي تتميز بعياراتها المغايرة للمدفعية الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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العالم

القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف الناتو

06:03 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 06:13 GMT 31.08.2022)
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات المدفعية الأوكرانية قصفت منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك وغورلوفكا.
ونشر المكتب التمثيلي بصفحته الشخصية على منصة "تلغرام" بيانا رسميا جاء فيه: " قصفت القوات الأوكرانية منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك وغورلوفكا بعشرات القذائف من عيار 155 ملم".
وأضاف البيان: "تم تسجيل سقوط عدد من القذائف صباحا في بلدة دروغبا في منطقة غورلوفكا (منطقة وسط المدينة) وسقطت ست قذائف من عيار 155 ملم على بلدة أورلوفكا الواقعة في مدينة دونيتسك وتعرضت منطقة كويبيشيفسكي إلى 4 قذائف أخرى من عيار 155 ملم".
وأشار البيان إلى أن المدفعية الأوكرانية استخدمت قذائف غربية تستخدمها قوات الناتو وهي تتميز بعياراتها المغايرة للمدفعية الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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