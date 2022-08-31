https://sputnikarabic.ae/20220831/-تحطم-مقاتلة-أردنية-أثناء-التدريبات-ونجاة-قائدها-1067092688.html
تحطم مقاتلة أردنية أثناء التدريبات ونجاة قائدها
تحطم مقاتلة أردنية أثناء التدريبات ونجاة قائدها
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، عن سقوط وتحطم طائرة مقاتلة تابعة له خلال التدريبات، لافتا إلى نجاح قائدها بالقفز منها ونجاته. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:10+0000
2022-08-31T12:10+0000
2022-08-31T12:12+0000
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ونقلت قناة "الممكلة"، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة سقطت بعد ظهر اليوم".وأضاف المصدر أن الطائرة "سقطت أثناء رحلة تدريبية اعتيادية في أحد ميادين التدريب الجوي جنوبي المملكة".وأوضح أن "الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
تحطم مقاتلة أردنية أثناء التدريبات ونجاة قائدها
12:10 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، عن سقوط وتحطم طائرة مقاتلة تابعة له خلال التدريبات، لافتا إلى نجاح قائدها بالقفز منها ونجاته.
ونقلت قناة "الممكلة"، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة سقطت بعد ظهر اليوم".
وأضاف المصدر أن الطائرة "سقطت أثناء رحلة تدريبية اعتيادية في أحد ميادين التدريب الجوي جنوبي المملكة".
وأوضح أن "الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية".
وعن موقف قائد الطائرة، أكد أن الطيار قفز من الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان مستخدما مظلة النجاة وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة له وحالته العامة مستقرة.