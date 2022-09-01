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https://sputnikarabic.ae/20220901/أصحاب-بعض-هواتف-آيفون-القديمة-يتعرضون-لثغرة-أمنية-كبيرة-1067151197.html
أصحاب بعض هواتف "آيفون" القديمة يتعرضون لثغرة أمنية كبيرة
أصحاب بعض هواتف "آيفون" القديمة يتعرضون لثغرة أمنية كبيرة
تعرضت طرازات قديمة لهواتف "آيفون" الذكية وحواسيب "آيباد" اللوحية لثغرة أمنية كبيرة، ما دفع ‏شركة "آبل" المطورة لها بطرح تحديث نادر لإنقاذ الموقف.‏ 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T14:51+0000
2022-09-01T14:51+0000
مجتمع
شركة آبل
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والهواتف المتضررة من الثغرة التي قد تتسبب في تشغيل تعليمات برمجية ضارة، هي "آيفون 5 إس" و"آيفون 6"، بالإضافة إلى "آيباد إير" و"آيباد ميني 2" و"آيباد ميني 3"، وفقا لموقع "إنغادجيت".وأصدرت "آبل" تحديث "آي أو إس 12" لمستخدمي تلك الأجهزة، وناشدت بتنزيله على الفور، ولفتت إلى أنها "على دراية بتقرير يفيد بأنه ربما تم استغلال هذه المشكلة بشكل نشط"، وفقا لقولها.ويتم تنزيل تحديث "آي أو إس 12.5.6" عن طريق فتح تطبيق الإعدادات في الأجهزة، والضغط على "General" (عام)، ثم النقر على "Software Update" (تحديث البرنامج).من ناحية آخرى، تستعد شركة "آبل" لإقامة حدثها السنوي في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي من المرجح أن تزيح الستار فيه عن هاتفها الجديد "آيفون 14".
https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-تكشف-عن-موعد-جديد-للإعلان-عن-آيفون-14-1066595162.html
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مجتمع, شركة آبل
مجتمع, شركة آبل

أصحاب بعض هواتف "آيفون" القديمة يتعرضون لثغرة أمنية كبيرة

14:51 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / MICHAEL NAGLEهاتف "آيفون 4 إس"
هاتف آيفون 4 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
هاتف "آيفون 4 إس"
© AFP 2022 / MICHAEL NAGLE
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تعرضت طرازات قديمة لهواتف "آيفون" الذكية وحواسيب "آيباد" اللوحية لثغرة أمنية كبيرة، ما دفع ‏شركة "آبل" المطورة لها بطرح تحديث نادر لإنقاذ الموقف.‏
والهواتف المتضررة من الثغرة التي قد تتسبب في تشغيل تعليمات برمجية ضارة، هي "آيفون 5 إس" و"آيفون 6"، بالإضافة إلى "آيباد إير" و"آيباد ميني 2" و"آيباد ميني 3"، وفقا لموقع "إنغادجيت".
وأصدرت "آبل" تحديث "آي أو إس 12" لمستخدمي تلك الأجهزة، وناشدت بتنزيله على الفور، ولفتت إلى أنها "على دراية بتقرير يفيد بأنه ربما تم استغلال هذه المشكلة بشكل نشط"، وفقا لقولها.
متجر لشركة آبل في العاصمة الصينية بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
تقارير تكشف عن موعد جديد للإعلان عن "آيفون 14"‏
18 أغسطس, 17:34 GMT
ويتم تنزيل تحديث "آي أو إس 12.5.6" عن طريق فتح تطبيق الإعدادات في الأجهزة، والضغط على "General" (عام)، ثم النقر على "Software Update" (تحديث البرنامج).
من ناحية آخرى، تستعد شركة "آبل" لإقامة حدثها السنوي في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي من المرجح أن تزيح الستار فيه عن هاتفها الجديد "آيفون 14".
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