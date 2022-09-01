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https://sputnikarabic.ae/20220901/أكثر-من-5000-شخص-أمنيون-إسرائيليون-سابقون-يطالبون-بايدن-بعدم-التوقيع-على-اتفاق-مع-إيران-1067143729.html
أكثر من 5000 شخص... أمنيون إسرائيليون سابقون يطالبون بايدن بعدم التوقيع على اتفاق مع إيران
أكثر من 5000 شخص... أمنيون إسرائيليون سابقون يطالبون بايدن بعدم التوقيع على اتفاق مع إيران
طالب أمنيون إسرائيليون سابقون الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم التوقيع على اتفاق مع إيران، بدعوى أنه سيعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:11+0000
2022-09-01T13:11+0000
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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن حوالي 5000 مسؤول أمني إسرائيلي سابق قد بعثوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي يناشدونه عدم التوقيع على اتفاق نووي مع إيران، بدعوى تحذيرهم من حدوث سباق تسلح نووي إقليمي، وكذلك من ضخ أموال غير متوقعة لـ"الإرهاب" الإيراني، على حد قولهم.وأكدت الصحيفة العبرية أن 32 جنرالا إسرائيليا سابقا قاموا بالتوقيع عن الرسالة أو المذكرة بالنيابة عن 5000 جنرال وأمني إسرائيلي يمثلون منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF)، الذي يصف نفسه بأنه "حركة صهيونية أمنية" وهو منتدى ضم ضباطا بارزين من جميع فروع الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين ومواطنين إسرائيليين.ولم تتوقف مطالب الأمنيين الإسرائيليين عند هذا الحد، بل حثوا الرئيس بايدن على استخدام العقوبات المعوقة والاستعداد لاستخدام القوة ضد إيران بدلا من ذلك.وتشير تقارير أمريكية وعبرية إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة.ويعيد الاتفاق تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018، عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
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أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, أخبار العالم الآن, إيران
أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, أخبار العالم الآن, إيران

أكثر من 5000 شخص... أمنيون إسرائيليون سابقون يطالبون بايدن بعدم التوقيع على اتفاق مع إيران

13:11 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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طالب أمنيون إسرائيليون سابقون الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم التوقيع على اتفاق مع إيران، بدعوى أنه سيعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن حوالي 5000 مسؤول أمني إسرائيلي سابق قد بعثوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي يناشدونه عدم التوقيع على اتفاق نووي مع إيران، بدعوى تحذيرهم من حدوث سباق تسلح نووي إقليمي، وكذلك من ضخ أموال غير متوقعة لـ"الإرهاب" الإيراني، على حد قولهم.
وأكدت الصحيفة العبرية أن 32 جنرالا إسرائيليا سابقا قاموا بالتوقيع عن الرسالة أو المذكرة بالنيابة عن 5000 جنرال وأمني إسرائيلي يمثلون منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF)، الذي يصف نفسه بأنه "حركة صهيونية أمنية" وهو منتدى ضم ضباطا بارزين من جميع فروع الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين ومواطنين إسرائيليين.
ولم تتوقف مطالب الأمنيين الإسرائيليين عند هذا الحد، بل حثوا الرئيس بايدن على استخدام العقوبات المعوقة والاستعداد لاستخدام القوة ضد إيران بدلا من ذلك.
وتشير تقارير أمريكية وعبرية إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة.
ويعيد الاتفاق تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018، عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
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