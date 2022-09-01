https://sputnikarabic.ae/20220901/إسرائيل-قرار-الإفراج-عن-الفلسطيني-عواوده-جاء-بعد-إقراره-بعدم-ممارسة-أنشطة-إرهابية-1067126021.html

إسرائيل: قرار الإفراج عن الفلسطيني عواوده جاء بعد إقراره بعدم "ممارسة أنشطة إرهابية"

إسرائيل: قرار الإفراج عن الفلسطيني عواوده جاء بعد إقراره بعدم "ممارسة أنشطة إرهابية"

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن قرار الإفراج عن السجين الفلسطيني، خليل عواوده، المضرب عن الطعام لأكثر من 170 يومًا، جاء بعد توقيعه إقرار بعدم... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T08:53+0000

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القاهرة- سبوتنيك. ونشر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، صورة للإقرار في تغريدة على حسابه بتويتر، وكتب أن عواوده "وقع على تعهد خطي بعدم العودة إلى ممارسة الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل. تقرر الإفراج عنه بموجب هذا الشرط وعلى ضوء حالته الصحية ولكن إن عاد إلى ممارسة الإرهاب سيتم اعتقاله مجدداً على الفور".وكان عواوده، المعتقل في السجون الإسرائيلية، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر لنحو 6 أشهر بعد اتفاق للإفراج عنه في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر القادم.ويعد هذا التاريخ موعد انتهاء الأمر الإداري الحالي، وهو الأمر الإداري الثاني، الذي يصدر بحقه، منذ اعتقاله في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن عواوده سيبقى في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، للعلاج لحين الإفراج عنه.وذكر نادي الأسير، أن هذا الاتفاق جاء بعد جهود مصرية، لم تتوقف على مدار الفترة الماضية.ويعاني عواوده وضعاً صحياً حرجاً، وهو بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، على خلفية الإضراب عن الطعام؛ رفضا لاعتقاله الإداري.وطالبت حركة الجهاد الإسلامي، التي ينتمي إليها، بالإفراج عنه؛ حيث كان هذا الأمر شرطاً لوقف جولة المواجهة الأخيرة مع الجيش الإسرائيلي في غزة، وتم نقل هذا المطلب إلى الوسيط المصري.

https://sputnikarabic.ae/20220830/المحكمة-الإسرائيلية-العليا-ترفض-الإفراج-عن-الأسير-خليل-عواودة-المضرب-عن-الطعام-لليوم-171-1067057413.html

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