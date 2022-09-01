https://sputnikarabic.ae/20220901/إعلام-الخطوط-القطرية-قررت-توفير-أسعارا-مخفضة-للجماهير-المصرية-خلال-كأس-سوبر-لوسيل-1067156235.html
إعلام: الخطوط القطرية قررت توفير أسعارا مخفضة للجماهير المصرية خلال كأس سوبر لوسيل
إعلام: الخطوط القطرية قررت توفير أسعارا مخفضة للجماهير المصرية خلال كأس سوبر لوسيل
قالت تقارير إعلامية إن شركة الخطوط الجوية القطرية أعلنت عن وجود تذاكر مخفضة لجماهير الكرة المصرية لتشجيع فريق الزمالك خلال مباراته مع الهلال السعودي في كأس... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T15:54+0000
2022-09-01T15:54+0000
2022-09-01T15:54+0000
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ووفقا لموقع الشرق، فقد عرضت الخطوط الجوية القطرية عبر موقعها الإلكتروني تذاكر سفر بأسعار مخفضة عن المعتاد، للذهاب من القاهرة إلى الدوحة والعودة، أثناء فترة تنظيم بطولة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك المصري والهلال السعودي.وقال إن "سعر التذكرة للشخص البالغ ذهاباً من القاهرة إلى الدوحة أيام 6 أو 7 أو 8 سبتمبر) وعودة من الدوحة إلى القاهرة بتاريخ 10 سبتمبر تبلغ نحو 3612 جنيها مصرياً فقط أي نحو 188 دولاراً أمريكياً".يشار إلى أن سعر التذكرة المعتادة يتراوح بين 9680 إلى نحو 11800 جنيها مصرياً، ذهاباً وعودة، وهو ما يعادل 502 إلى 613 دولاراً أمريكياً.
https://sputnikarabic.ae/20181006/الزمالك-السوبر-الهلال-السعودي-مرتضى-تركي-1035853909.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار الزمالك اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي
أخبار قطر اليوم, أخبار الزمالك اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي
إعلام: الخطوط القطرية قررت توفير أسعارا مخفضة للجماهير المصرية خلال كأس سوبر لوسيل
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قالت تقارير إعلامية إن شركة الخطوط الجوية القطرية أعلنت عن وجود تذاكر مخفضة لجماهير الكرة المصرية لتشجيع فريق الزمالك خلال مباراته مع الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.