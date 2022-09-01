عربي
إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220901/إغلاق-مضيق-البوسفور-أمام-السفن-بعد-جنوح-سفينة-قادمة-من-أوكرانيا-1067162097.html
إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا
إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا
أعلن خفر السواحل التركي، في بيان نشره مساء اليوم الخميس، أن سفينة متجهة من أوكرانيا إلى إسطنبول جنحت في مضيق البوسفور، مؤكدا إغلاق المضيق أمام حركة السفن. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T19:04+0000
2022-09-01T19:11+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065944485_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_23dc87b52661132b52e153f9a0413bd3.jpg
وجاء في بيان خفر السواحل التركي، إن "القاطرات (كورتارما-5)، (كورتارما-6)، (كورتارما-9)، (كورتارما-12)، و(ناظم تور) والقوارب (كيغم-3)، (كيغم – 5)، أرسلت إلى مكان الحادث، إلى سفينة الشحن (ليدي زينام) التي يبلغ طولها 173 مترا، التي جنحت بسبب فشل الدفة أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065944485_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fff47677e3324f625a62f725d3f72eb1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا

19:04 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 19:11 GMT 01.09.2022)
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلن خفر السواحل التركي، في بيان نشره مساء اليوم الخميس، أن سفينة متجهة من أوكرانيا إلى إسطنبول جنحت في مضيق البوسفور، مؤكدا إغلاق المضيق أمام حركة السفن.
وجاء في بيان خفر السواحل التركي، إن "القاطرات (كورتارما-5)، (كورتارما-6)، (كورتارما-9)، (كورتارما-12)، و(ناظم تور) والقوارب (كيغم-3)، (كيغم – 5)، أرسلت إلى مكان الحادث، إلى سفينة الشحن (ليدي زينام) التي يبلغ طولها 173 مترا، التي جنحت بسبب فشل الدفة أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول".

وتابع البيان "تم تعليق حركة السفن في مضيق اسطنبول (البوسفور)".

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала