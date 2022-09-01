https://sputnikarabic.ae/20220901/إغلاق-مضيق-البوسفور-أمام-السفن-بعد-جنوح-سفينة-قادمة-من-أوكرانيا-1067162097.html
إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا
إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا
أعلن خفر السواحل التركي، في بيان نشره مساء اليوم الخميس، أن سفينة متجهة من أوكرانيا إلى إسطنبول جنحت في مضيق البوسفور، مؤكدا إغلاق المضيق أمام حركة السفن. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T19:04+0000
2022-09-01T19:04+0000
2022-09-01T19:11+0000
العالم
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وجاء في بيان خفر السواحل التركي، إن "القاطرات (كورتارما-5)، (كورتارما-6)، (كورتارما-9)، (كورتارما-12)، و(ناظم تور) والقوارب (كيغم-3)، (كيغم – 5)، أرسلت إلى مكان الحادث، إلى سفينة الشحن (ليدي زينام) التي يبلغ طولها 173 مترا، التي جنحت بسبب فشل الدفة أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول".
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العالم
إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا
19:04 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 19:11 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن خفر السواحل التركي، في بيان نشره مساء اليوم الخميس، أن سفينة متجهة من أوكرانيا إلى إسطنبول جنحت في مضيق البوسفور، مؤكدا إغلاق المضيق أمام حركة السفن.
وجاء في بيان خفر السواحل التركي، إن "القاطرات (كورتارما-5)، (كورتارما-6)، (كورتارما-9)، (كورتارما-12)، و(ناظم تور) والقوارب (كيغم-3)، (كيغم – 5)، أرسلت إلى مكان الحادث، إلى سفينة الشحن (ليدي زينام) التي يبلغ طولها 173 مترا، التي جنحت بسبب فشل الدفة أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول".
وتابع البيان "تم تعليق حركة السفن في مضيق اسطنبول (البوسفور)".