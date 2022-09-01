https://sputnikarabic.ae/20220901/إيران-تنفي-اختراق-مقاتلات-إسرائيلية-أجواء-البلاد-1067164687.html
إيران تنفي اختراق مقاتلات إسرائيلية أجواء البلاد
إيران تنفي اختراق مقاتلات إسرائيلية أجواء البلاد
نفت قيادة قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، مساء الخميس، التقارير الإعلامية المتواترة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أفادت باختراق مقاتلات... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T20:59+0000
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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني "نفيه مزاعم وسائل اعلام أجنبية تقضي بدخول مقاتلات تابعة للكيان الصهيوني لأجواء البلاد".في الأسبوع الماضي، ذكرت تقارير أن إسرائيل وأمريكا نفذتا مناورة سرية في البحر الأحمر، تحاكي توجيه ضربة إلى إيران من الجو والبحر، والاستيلاء على سفن حربية إيرانية في مياه الخليج.ونقل موقع "إيلاف" عن مصادر وصفها بالخاصة قولها إن الشهرين الأخيرين شهدا تحليق مقاتلات "شبح" إسرائيلية من طراز "إف 35" أمريكية الصنع في الأجواء الإيرانية أكثر من مرة، مخترقة رادارات الدفاع الجوي الإيرانية.فيما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن العميد علي رضا صباحي فرد قوله: "هذا الادعاء هو كسائر ادعاءاتهم ولم يحدث مثل هذا الأمر على الإطلاق، إذ أن منظومة شبكة الدفاع الجوي الذكية في البلاد ترصد الأجواء لحظة بلحظة".وأوضح المسؤول العسكري أن منطقة الرصد من قبل وحدات الدفاع الجوي الإيراني تبعد آلاف الكيلومترات عن الحدود، مضيفا: "منظوماتنا لا ترصد حدودنا الجوية فحسب، بل ترصد أيضا مسافات على بعد آلاف الكيلومترات".وختم بقوله: "الأعداء يقولون شيئا ما بين الحين والآخر ليروا رد فعلنا، لكننا أظهرنا رد فعلنا في الميدان، وإن شاء الله سنعرضه مرة أخرى أيضا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران
إيران تنفي اختراق مقاتلات إسرائيلية أجواء البلاد
20:59 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 21:08 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
نفت قيادة قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، مساء الخميس، التقارير الإعلامية المتواترة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أفادت باختراق مقاتلات إسرائيلية لأجواء البلاد.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني "نفيه مزاعم وسائل اعلام أجنبية تقضي بدخول مقاتلات تابعة للكيان الصهيوني لأجواء البلاد".
في الأسبوع الماضي، ذكرت تقارير أن إسرائيل وأمريكا نفذتا مناورة سرية في البحر الأحمر، تحاكي توجيه ضربة إلى إيران من الجو والبحر، والاستيلاء على سفن حربية إيرانية في مياه الخليج.
ونقل موقع "إيلاف" عن مصادر وصفها بالخاصة قولها إن الشهرين الأخيرين شهدا تحليق مقاتلات "شبح" إسرائيلية من طراز "إف 35" أمريكية الصنع في الأجواء الإيرانية أكثر من مرة، مخترقة رادارات الدفاع الجوي الإيرانية.
فيما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن العميد علي رضا صباحي فرد قوله: "هذا الادعاء هو كسائر ادعاءاتهم ولم يحدث مثل هذا الأمر على الإطلاق، إذ أن منظومة شبكة الدفاع الجوي الذكية في البلاد ترصد الأجواء لحظة بلحظة".
وأوضح المسؤول العسكري أن منطقة الرصد من قبل وحدات الدفاع الجوي الإيراني تبعد آلاف الكيلومترات عن الحدود، مضيفا: "منظوماتنا لا ترصد حدودنا الجوية فحسب، بل ترصد أيضا مسافات على بعد آلاف الكيلومترات".
وختم بقوله: "الأعداء يقولون شيئا ما بين الحين والآخر ليروا رد فعلنا، لكننا أظهرنا رد فعلنا في الميدان، وإن شاء الله سنعرضه مرة أخرى أيضا".