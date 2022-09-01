https://sputnikarabic.ae/20220901/اتفاق-على-إعادة-فتح-الملحقية-التجارية-الأسترالية-في-الخرطوم-1067141118.html
اتفاق على إعادة فتح الملحقية التجارية الأسترالية في الخرطوم
اتفاق على إعادة فتح الملحقية التجارية الأسترالية في الخرطوم
توصل كل من السودان وأستراليا إلى اتفاق على إعادة افتتاح مكتب الملحقية التجارية الأسترالية في السودان، بعد أن أغلقت في عام 2001. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:31+0000
2022-09-01T12:31+0000
2022-09-01T12:31+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "الانتباهة" أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جلسة مباحثات مشتركة بمدينة بيرث الأسترالية، ترأس الجانب السوداني خلالها وزير المعادن محمد بشير عبد الله، فيما ترأس الجانب الأسترالي نائب وزير الخارجية السيد تيم واتس حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين لا سيما في المجال الاقتصادي والفني والسياسي.وصرح وزير المعادن، محمد بشير، رئيس الجانب السوداني أن بلاده ستشهد المزيد من الاستثمارات مع أستراليا في مجال المعادن وتنمية القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر السودانية.وأشاد الوزير السوداني بالدور الأسترالي في ترقية وتطوير صناعات التعدين في أفريقيا عموما والسودان على وجه الخصوص مشيدا بدور الشركات الأسترالية العاملة في السودان.من جانبه قال نائب وزير الخارجية الأسترالي، تيم واتس إن العلاقات بين البلدين تطورت خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتعدين وأكد استعداد أستراليا تقديم المزيد من التعاون خاصة بعد إعادة افتتاح الملحقية التجارية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
اتفاق على إعادة فتح الملحقية التجارية الأسترالية في الخرطوم
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توصل كل من السودان وأستراليا إلى اتفاق على إعادة افتتاح مكتب الملحقية التجارية الأسترالية في السودان، بعد أن أغلقت في عام 2001.
وذكرت صحيفة
"الانتباهة" أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جلسة مباحثات مشتركة بمدينة بيرث الأسترالية، ترأس الجانب السوداني خلالها وزير المعادن محمد بشير عبد الله، فيما ترأس الجانب الأسترالي نائب وزير الخارجية السيد تيم واتس حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين لا سيما في المجال الاقتصادي والفني والسياسي.
وصرح وزير المعادن، محمد بشير، رئيس الجانب السوداني أن بلاده ستشهد المزيد من الاستثمارات مع أستراليا في مجال المعادن وتنمية القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر السودانية.
وأشاد الوزير السوداني بالدور الأسترالي في ترقية وتطوير صناعات التعدين في أفريقيا عموما والسودان على وجه الخصوص مشيدا بدور الشركات الأسترالية العاملة في السودان.
من جانبه قال نائب وزير الخارجية الأسترالي، تيم واتس إن العلاقات بين البلدين تطورت خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتعدين وأكد استعداد أستراليا تقديم المزيد من التعاون خاصة بعد إعادة افتتاح الملحقية التجارية.