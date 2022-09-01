عربي
https://sputnikarabic.ae/20220901/اتفاق-على-إعادة-فتح-الملحقية-التجارية-الأسترالية-في-الخرطوم-1067141118.html
اتفاق على إعادة فتح الملحقية التجارية الأسترالية في الخرطوم
اتفاق على إعادة فتح الملحقية التجارية الأسترالية في الخرطوم
توصل كل من السودان وأستراليا إلى اتفاق على إعادة افتتاح مكتب الملحقية التجارية الأسترالية في السودان، بعد أن أغلقت في عام 2001. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:31+0000
2022-09-01T12:31+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048531336_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_e8680fd980baa4de69ec3fbe8b259978.jpg
وذكرت صحيفة "الانتباهة" أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جلسة مباحثات مشتركة بمدينة بيرث الأسترالية، ترأس الجانب السوداني خلالها وزير المعادن محمد بشير عبد الله، فيما ترأس الجانب الأسترالي نائب وزير الخارجية السيد تيم واتس حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين لا سيما في المجال الاقتصادي والفني والسياسي.وصرح وزير المعادن، محمد بشير، رئيس الجانب السوداني أن بلاده ستشهد المزيد من الاستثمارات مع أستراليا في مجال المعادن وتنمية القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر السودانية.وأشاد الوزير السوداني بالدور الأسترالي في ترقية وتطوير صناعات التعدين في أفريقيا عموما والسودان على وجه الخصوص مشيدا بدور الشركات الأسترالية العاملة في السودان.من جانبه قال نائب وزير الخارجية الأسترالي، تيم واتس إن العلاقات بين البلدين تطورت خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتعدين وأكد استعداد أستراليا تقديم المزيد من التعاون خاصة بعد إعادة افتتاح الملحقية التجارية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048531336_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_55b2fc8940f424702f3dcd9584d91a34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

اتفاق على إعادة فتح الملحقية التجارية الأسترالية في الخرطوم

12:31 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazlyوزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
تابعنا عبرTelegram
توصل كل من السودان وأستراليا إلى اتفاق على إعادة افتتاح مكتب الملحقية التجارية الأسترالية في السودان، بعد أن أغلقت في عام 2001.
وذكرت صحيفة "الانتباهة" أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جلسة مباحثات مشتركة بمدينة بيرث الأسترالية، ترأس الجانب السوداني خلالها وزير المعادن محمد بشير عبد الله، فيما ترأس الجانب الأسترالي نائب وزير الخارجية السيد تيم واتس حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين لا سيما في المجال الاقتصادي والفني والسياسي.
وصرح وزير المعادن، محمد بشير، رئيس الجانب السوداني أن بلاده ستشهد المزيد من الاستثمارات مع أستراليا في مجال المعادن وتنمية القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر السودانية.
وأشاد الوزير السوداني بالدور الأسترالي في ترقية وتطوير صناعات التعدين في أفريقيا عموما والسودان على وجه الخصوص مشيدا بدور الشركات الأسترالية العاملة في السودان.
من جانبه قال نائب وزير الخارجية الأسترالي، تيم واتس إن العلاقات بين البلدين تطورت خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتعدين وأكد استعداد أستراليا تقديم المزيد من التعاون خاصة بعد إعادة افتتاح الملحقية التجارية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала