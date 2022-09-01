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اصطدام مروحيتين عسكريتين تابعتين لكوريا الجنوبية
اصطدام مروحيتين عسكريتين تابعتين لكوريا الجنوبية
أصيب أحد أفراد الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، في حادث اصطدام مروحيتين عسكريتين. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:13+0000
2022-09-01T13:13+0000
كوريا الجنوبية
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وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن أحد أفراد الخدمة العسكرية، أصيب بعد أن هبطت مروحيتان تابعتان للجيش اضطراريا عقب اصطدامهما.ونقلت الوكالة عن الجيش، إن مروحيتين من طراز "سيورين" المطور محليا، اضطرتا للهبوط الاضطراري، الساعة 12:16 ظهرا بالتوقيت المحلي (0316 بتوقيت غرينتش) بعد الاصطدام على ارتفاع منخفض أثناء تدريب في بوتشيون، على بعد حوالي 46 كم شمالي العاصمة سيؤول.وأضافت أنه من بين إجمالي 18 من أفراد الخدمة على متن المروحيتين، أصيب أحدهم بجروح طفيفة في رأسه.وتم نقل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر مدنية، ولم تتضرر هياكل المروحيتين بشدة. وشكل الجيش لجنة تحقيق لتحديد السبب الدقيق للحادث.
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كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

اصطدام مروحيتين عسكريتين تابعتين لكوريا الجنوبية

13:13 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUTإطلاق صواريخ تكتيكية في كوريا الجنوبية
إطلاق صواريخ تكتيكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أصيب أحد أفراد الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، في حادث اصطدام مروحيتين عسكريتين.
وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن أحد أفراد الخدمة العسكرية، أصيب بعد أن هبطت مروحيتان تابعتان للجيش اضطراريا عقب اصطدامهما.
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ونقلت الوكالة عن الجيش، إن مروحيتين من طراز "سيورين" المطور محليا، اضطرتا للهبوط الاضطراري، الساعة 12:16 ظهرا بالتوقيت المحلي (0316 بتوقيت غرينتش) بعد الاصطدام على ارتفاع منخفض أثناء تدريب في بوتشيون، على بعد حوالي 46 كم شمالي العاصمة سيؤول.
وأضافت أنه من بين إجمالي 18 من أفراد الخدمة على متن المروحيتين، أصيب أحدهم بجروح طفيفة في رأسه.
وتم نقل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر مدنية، ولم تتضرر هياكل المروحيتين بشدة. وشكل الجيش لجنة تحقيق لتحديد السبب الدقيق للحادث.
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