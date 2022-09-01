https://sputnikarabic.ae/20220901/اصطدام-مروحيتين-عسكريتين-تابعتين-لكوريا-الجنوبية-1067144308.html
اصطدام مروحيتين عسكريتين تابعتين لكوريا الجنوبية
اصطدام مروحيتين عسكريتين تابعتين لكوريا الجنوبية
أصيب أحد أفراد الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، في حادث اصطدام مروحيتين عسكريتين. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:13+0000
2022-09-01T13:13+0000
2022-09-01T13:13+0000
كوريا الجنوبية
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وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن أحد أفراد الخدمة العسكرية، أصيب بعد أن هبطت مروحيتان تابعتان للجيش اضطراريا عقب اصطدامهما.ونقلت الوكالة عن الجيش، إن مروحيتين من طراز "سيورين" المطور محليا، اضطرتا للهبوط الاضطراري، الساعة 12:16 ظهرا بالتوقيت المحلي (0316 بتوقيت غرينتش) بعد الاصطدام على ارتفاع منخفض أثناء تدريب في بوتشيون، على بعد حوالي 46 كم شمالي العاصمة سيؤول.وأضافت أنه من بين إجمالي 18 من أفراد الخدمة على متن المروحيتين، أصيب أحدهم بجروح طفيفة في رأسه.وتم نقل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر مدنية، ولم تتضرر هياكل المروحيتين بشدة. وشكل الجيش لجنة تحقيق لتحديد السبب الدقيق للحادث.
https://sputnikarabic.ae/20220824/كوريا-الجنوبية-تقود-تدريبات-مشتركة-مع-الجيش-الأمريكي-لأول-مرة-1066806551.html
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كوريا الجنوبية
اصطدام مروحيتين عسكريتين تابعتين لكوريا الجنوبية
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أصيب أحد أفراد الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، في حادث اصطدام مروحيتين عسكريتين.
وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن أحد أفراد الخدمة العسكرية، أصيب بعد أن هبطت مروحيتان تابعتان للجيش اضطراريا عقب اصطدامهما.
ونقلت الوكالة عن الجيش، إن مروحيتين من طراز "سيورين" المطور محليا، اضطرتا للهبوط الاضطراري، الساعة 12:16 ظهرا بالتوقيت المحلي (0316 بتوقيت غرينتش) بعد الاصطدام على ارتفاع منخفض أثناء تدريب في بوتشيون، على بعد حوالي 46 كم شمالي العاصمة سيؤول.
وأضافت أنه من بين إجمالي 18 من أفراد الخدمة على متن المروحيتين، أصيب أحدهم بجروح طفيفة في رأسه.
وتم نقل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر مدنية، ولم تتضرر هياكل المروحيتين بشدة. وشكل الجيش لجنة تحقيق لتحديد السبب الدقيق للحادث.