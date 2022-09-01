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https://sputnikarabic.ae/20220901/الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-يقرر-نقل-تصفيات-آسيا-للشباب-من-العراق-إلى-دولة-أخرى-بسب-الأحداث-الأخيرة-1067140085.html
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقرر نقل تصفيات آسيا للشباب من العراق إلى دولة أخرى بسب الأحداث الأخيرة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقرر نقل تصفيات آسيا للشباب من العراق إلى دولة أخرى بسب الأحداث الأخيرة
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل تصفيات آسيا للشباب من مدينة البصرة إلى دولة أخرى، بسب الأحداث الجارية في العراق. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:00+0000
2022-09-01T12:00+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان له، أنه "تم نقل التصفيات المُؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المزمع إقامتها في البصرة من الرابع عشر ولغاية الثامن عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي من البصرة إلى دولة أخرى على خلفية الأحداث الأخيرةِ التي جرت في البلد"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وبين أن "الاتحاد الآسيوي سوف يعلن الدولة المستضيفة للتصفيات في وقت يحدد لاحقا".يذكر أن مجموعة منتخب الشباب العراقي تضم منتخبي الكويت والهند بعدما اعتذرت أستراليا عن المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.
https://sputnikarabic.ae/20171104/القوة-الجوية-كأس-الاتحاد-الآسيوي-1027226350.html
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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقرر نقل تصفيات آسيا للشباب من العراق إلى دولة أخرى بسب الأحداث الأخيرة

12:00 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين تابعين للتيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد
اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين تابعين للتيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل تصفيات آسيا للشباب من مدينة البصرة إلى دولة أخرى، بسب الأحداث الجارية في العراق.
وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان له، أنه "تم نقل التصفيات المُؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المزمع إقامتها في البصرة من الرابع عشر ولغاية الثامن عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي من البصرة إلى دولة أخرى على خلفية الأحداث الأخيرةِ التي جرت في البلد"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
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وبين أن "الاتحاد الآسيوي سوف يعلن الدولة المستضيفة للتصفيات في وقت يحدد لاحقا".
يذكر أن مجموعة منتخب الشباب العراقي تضم منتخبي الكويت والهند بعدما اعتذرت أستراليا عن المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.
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