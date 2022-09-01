عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220901/الاعتراض-على-وفد-الطاقة-الذرية-كييف-تنزل-قواتها-قرب-المحطة-النووية-1067120571.html
الاعتراض على وفد "الطاقة الذرية".. كييف تنزل قواتها قرب المحطة النووية
الاعتراض على وفد "الطاقة الذرية".. كييف تنزل قواتها قرب المحطة النووية
أعلن رئيس مدينة أنيرغودار التي تحتضن محطة زابوروجيه النووية نزول قوات أوكرانية قرب المدينة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T06:29+0000
2022-09-01T06:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1065966859_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_471635774415143a26d39b7256106349.jpg
وأخبر ألكسندر فولغا (رئيس مدينة أنيرغودار) وكالة "سبوتنيك" للأنباء في صباح 1 سبتمبر/أيلول بأن القوات التي أنزلها نظام كييف قرب المدينة "محاصَرة وتتعرض لقصف جوي حاليًا، وستختتم العملية (ضد القوات الأوكرانية) في أقرب وقت".من جانبه قال فلاديمير روغوف، المسؤول في السلطة المحلية الخاصة بمقاطعة زابوروجيه التي تتبع لها مدينة أنيرغودار التي كانت قد خرجت من نطاق سيطرة حكومة كييف إن كييف أنزلت قواتها قرب مدينة أنيرغودار بينما تواصل القصف على محيط المحطة النووية في محاولة لمنع وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1065966859_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_793d8a28de23f21001fc0b2ce3b11d8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الاعتراض على وفد "الطاقة الذرية".. كييف تنزل قواتها قرب المحطة النووية

06:29 GMT 01.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه النووية
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس مدينة أنيرغودار التي تحتضن محطة زابوروجيه النووية نزول قوات أوكرانية قرب المدينة.
وأخبر ألكسندر فولغا (رئيس مدينة أنيرغودار) وكالة "سبوتنيك" للأنباء في صباح 1 سبتمبر/أيلول بأن القوات التي أنزلها نظام كييف قرب المدينة "محاصَرة وتتعرض لقصف جوي حاليًا، وستختتم العملية (ضد القوات الأوكرانية) في أقرب وقت".
من جانبه قال فلاديمير روغوف، المسؤول في السلطة المحلية الخاصة بمقاطعة زابوروجيه التي تتبع لها مدينة أنيرغودار التي كانت قد خرجت من نطاق سيطرة حكومة كييف إن كييف أنزلت قواتها قرب مدينة أنيرغودار بينما تواصل القصف على محيط المحطة النووية في محاولة لمنع وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала