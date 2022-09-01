https://sputnikarabic.ae/20220901/الاعتراض-على-وفد-الطاقة-الذرية-كييف-تنزل-قواتها-قرب-المحطة-النووية-1067120571.html
الاعتراض على وفد "الطاقة الذرية".. كييف تنزل قواتها قرب المحطة النووية
الاعتراض على وفد "الطاقة الذرية".. كييف تنزل قواتها قرب المحطة النووية
أعلن رئيس مدينة أنيرغودار التي تحتضن محطة زابوروجيه النووية نزول قوات أوكرانية قرب المدينة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T06:29+0000
2022-09-01T06:29+0000
2022-09-01T06:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأخبر ألكسندر فولغا (رئيس مدينة أنيرغودار) وكالة "سبوتنيك" للأنباء في صباح 1 سبتمبر/أيلول بأن القوات التي أنزلها نظام كييف قرب المدينة "محاصَرة وتتعرض لقصف جوي حاليًا، وستختتم العملية (ضد القوات الأوكرانية) في أقرب وقت".من جانبه قال فلاديمير روغوف، المسؤول في السلطة المحلية الخاصة بمقاطعة زابوروجيه التي تتبع لها مدينة أنيرغودار التي كانت قد خرجت من نطاق سيطرة حكومة كييف إن كييف أنزلت قواتها قرب مدينة أنيرغودار بينما تواصل القصف على محيط المحطة النووية في محاولة لمنع وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليها.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الاعتراض على وفد "الطاقة الذرية".. كييف تنزل قواتها قرب المحطة النووية
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أعلن رئيس مدينة أنيرغودار التي تحتضن محطة زابوروجيه النووية نزول قوات أوكرانية قرب المدينة.
وأخبر
ألكسندر فولغا (رئيس مدينة أنيرغودار) وكالة "سبوتنيك" للأنباء في صباح 1 سبتمبر/أيلول بأن القوات التي أنزلها نظام كييف قرب المدينة "محاصَرة وتتعرض لقصف جوي حاليًا، وستختتم العملية (ضد القوات الأوكرانية) في أقرب وقت".
من جانبه قال
فلاديمير روغوف، المسؤول في السلطة المحلية الخاصة بمقاطعة زابوروجيه التي تتبع لها مدينة أنيرغودار التي كانت قد خرجت من نطاق سيطرة حكومة كييف إن كييف أنزلت قواتها قرب مدينة أنيرغودار بينما تواصل القصف على محيط المحطة النووية في محاولة لمنع وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليها.