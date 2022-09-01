https://sputnikarabic.ae/20220901/البرهان-يقبل-اعتماد-أول-سفير-أمريكي-في-السودان-منذ-25-عاما-1067137653.html
البرهان يقبل أوراق اعتماد أول سفير أمريكي في السودان منذ 25 عاما
البرهان يقبل أوراق اعتماد أول سفير أمريكي في السودان منذ 25 عاما
قدم السفير الأميركي لدى السودان، جون غودفري، اليوم الخميس، أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ليصبح أول سفير أمريكي في البلاد منذ... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:23+0000
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أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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وقال غودفري، في بيان نشره حساب السفارة الأميركية على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "كما تعرفون، لم يكن هناك سفير أمريكي لدى السودان منذ أكثر من 25 سنة، تم توقيع اتفاقية لتبادل السفراء في سنة 2019، عندما عززت الولايات المتحدة العلاقات مع الحكومة الانتقالية السابقة".وأضاف غودفري أن "وصوله إلى الخرطوم يعكس التزام الولايات المتحدة لتعميق العلاقات بين الشعب السوداني والشعب الأمريكي"، مشيراً إلى أن الروابط بين الشعبين تمثل نقطة محورية في أي علاقات ثنائية.وأكد ضرورة ابتعاد الجيش السوداني عن السياسة، بمجرد تأسيس حكومة سودانية في البلاد، داعياً جميع القوى السياسية إلى الدخول في حوار شامل لتشكيل حكومة مدنية جديدة.ورفعت الولايات المتحدة في عام 2020 اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد نحو ثلاثة عقود، حيث أدرجت واشنطن اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، عام 1993، واتهمت الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بدعم وإيواء جماعات إرهابية، بينها تنظيم القاعدة الإرهابي المحظور في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20211129/لماذا-أرسلت-أمريكا-سفيرها-إلى-السودان-في-هذا-التوقيت؟-1053397487.html
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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
البرهان يقبل أوراق اعتماد أول سفير أمريكي في السودان منذ 25 عاما
11:23 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 11:24 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
قدم السفير الأميركي لدى السودان، جون غودفري، اليوم الخميس، أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ليصبح أول سفير أمريكي في البلاد منذ نحو 25 عاماً.
وقال غودفري، في بيان نشره حساب السفارة الأميركية على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "كما تعرفون، لم يكن هناك سفير أمريكي لدى السودان منذ أكثر من 25 سنة، تم توقيع اتفاقية لتبادل السفراء في سنة 2019، عندما عززت الولايات المتحدة العلاقات مع الحكومة الانتقالية السابقة".
وأضاف غودفري أن "وصوله إلى الخرطوم يعكس التزام الولايات المتحدة لتعميق العلاقات بين الشعب السوداني والشعب الأمريكي"، مشيراً إلى أن الروابط بين الشعبين تمثل نقطة محورية في أي علاقات ثنائية.
29 نوفمبر 2021, 22:50 GMT
وأكد ضرورة ابتعاد الجيش السوداني عن السياسة، بمجرد تأسيس حكومة سودانية في البلاد، داعياً جميع القوى السياسية إلى الدخول في حوار شامل لتشكيل حكومة مدنية جديدة.
ورفعت الولايات المتحدة في عام 2020 اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد نحو ثلاثة عقود، حيث أدرجت واشنطن اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، عام 1993، واتهمت الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بدعم وإيواء جماعات إرهابية، بينها تنظيم القاعدة الإرهابي المحظور في روسيا.