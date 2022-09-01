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البيت الأبيض: أمريكا ليس لها أي دور في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية
البيت الأبيض: أمريكا ليس لها أي دور في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية
أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، مجددا أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، لافتا إلى أن واشنطن ليس لها أي دور في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T18:22+0000
2022-09-01T18:22+0000
2022-09-01T18:52+0000
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وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم، إن الولايات المتحدة ليس لها دور تلعبه في إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.وتابع "نتطلع فقط في أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح حول هذه المحطة".ويتواجد حاليا مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا لتفقد المحطة لتقييم الأضرار التي لحقت بها وظروف العمل فيها، وذلك بعد أن قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الأوكرانية أطلقت على الأرجح قذائف مدفعية باتجاه المحطة في محاولة لشن ضربات مضادة على مواقع روسية.
https://sputnikarabic.ae/20220901/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-امتنانها-لقيام-روسيا-بما-يلزم-سلامة-بعثة-وكالة-الطاقة-الذرية-إلى-زابوروجيه-1067160706.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض: أمريكا ليس لها أي دور في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية
18:22 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 18:52 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، مجددا أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، لافتا إلى أن واشنطن ليس لها أي دور في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم، إن الولايات المتحدة ليس لها دور تلعبه في إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية التي تسيطر عليها روسيا
في أوكرانيا.
وأضاف كيربي "لقد كان الرئيس واضحًا في أنه لن يرسل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا، لذلك لا أرى أي دور للولايات المتحدة في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية".
وتابع "نتطلع فقط في أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح حول هذه المحطة".
ويتواجد حاليا مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا لتفقد المحطة لتقييم الأضرار التي لحقت بها وظروف العمل فيها، وذلك بعد أن قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الأوكرانية أطلقت على الأرجح قذائف مدفعية باتجاه المحطة في محاولة لشن ضربات مضادة على مواقع روسية.