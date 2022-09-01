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https://sputnikarabic.ae/20220901/التدريب-الدولي-الشرق--2022-القوات-المشاركة-تنتشر-في-بحر-اليابان-1067129538.html
التدريب الدولي "الشرق – 2022": القوات المشاركة تنتشر في بحر اليابان
التدريب الدولي "الشرق – 2022": القوات المشاركة تنتشر في بحر اليابان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق فعاليات التدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022". 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T09:24+0000
2022-09-01T09:54+0000
رصد عسكري
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وأوضحت أن أكثر من 50 قطعة بحرية كانت قد وصلت إلى مسرح مناورات "الشرق – 2022" في بحري اليابان وأوخوتسك.وذكرت أن فعاليات التدريب البحرية تتضمن إجراء الرماية بالقذائف المدفعية والصواريخ على أهداف بحرية وجوية، وصد الهجوم الجوي، والبحث عن غواصات العدو وتدميرها، ومكافحة سفن السطح، والتصدي لنزول قوات العدو في الجزر.والتدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022" تدريب دولي، إذ تشارك فيه قوات وصلت من دول أجنبية بينها الجزائر وسوريا والصين والهند.وإجمالاً يشارك فيه 50 ألف عسكري وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بما فيها 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفينة مساندة.
https://sputnikarabic.ae/20220831/معلومات-عن-جيوش-الدول-المشاركة-في-مناورات-فوستوك-2022-وترتيبها-عالميا-1067107987.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

التدريب الدولي "الشرق – 2022": القوات المشاركة تنتشر في بحر اليابان

09:24 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 01.09.2022)
© Sputnik . Виталий Аньков / الذهاب إلى بنك الصورعسكري جزائري يحضر حفل افتتاح التدريب الدولي "الشرق – 2022"
عسكري جزائري يحضر حفل افتتاح التدريب الدولي الشرق – 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Виталий Аньков
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق فعاليات التدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022".
وأوضحت أن أكثر من 50 قطعة بحرية كانت قد وصلت إلى مسرح مناورات "الشرق – 2022" في بحري اليابان وأوخوتسك.
وذكرت أن فعاليات التدريب البحرية تتضمن إجراء الرماية بالقذائف المدفعية والصواريخ على أهداف بحرية وجوية، وصد الهجوم الجوي، والبحث عن غواصات العدو وتدميرها، ومكافحة سفن السطح، والتصدي لنزول قوات العدو في الجزر.
والتدريب الاستراتيجي "الشرق – 2022" تدريب دولي، إذ تشارك فيه قوات وصلت من دول أجنبية بينها الجزائر وسوريا والصين والهند.
وإجمالاً يشارك فيه 50 ألف عسكري وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بما فيها 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفينة مساندة.
مراسم افتتاح التدريبات الإستراتيجية للقيادة والأركان فوستوك 2022 في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
معلومات عن جيوش الدول المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
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