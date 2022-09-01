عربي
https://sputnikarabic.ae/20220901/الجزائر-وسوريا-تتفقان-على-تقوية-التعاون-في-مجال-الطاقة-1067142610.html
الجزائر وسوريا تتفقان على تقوية التعاون في مجال الطاقة
الجزائر وسوريا تتفقان على تقوية التعاون في مجال الطاقة
بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الخميس، مع سفير الجمهورية العربية السورية لدى الجزائر، نمير الغانم، إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:51+0000
2022-09-01T12:51+0000
أخبار سوريا اليوم
الجزائر
قطاع الطاقة
سوق النفط
اقتصاد
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063158302_261:0:3902:2048_1920x0_80_0_0_55cc6fd1a7af8a6f65e3d98fd5fd78f2.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وركزت المحادثات، بحسب البيان "على بحث إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، لا سيما في مجال المحروقات وتسويق غاز البترول المسال، وكذلك في مجال إنتاج الكهرباء والنقل والتحويل الكهربائي والصيانة والتكوين وتصنيع المعدات والطاقات المتجددة".كما أشار الطرفان إلى "فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع المناجم، لا سيما في مجال استغلال الفوسفات وتحويله".وذكّر وزير الطاقة والمناجم باستعداد "الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي وتحديد المشاريع الملموسة. ولهذه الغاية، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة والمناجم، تكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق لضمان تحقيق إنجازاتهما".وأشاد الطرفان، بهذه المناسبة، حسب البيان "بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين".
https://sputnikarabic.ae/20220609/ممثل-سوريا-لدى-وكالة-الطاقة-الذرية-دمشق-مستمرة-بالتنسيق-واحترام-القوانين-الدولية-1063337178.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063158302_716:0:3447:2048_1920x0_80_0_0_8b2047504a2648c7de33956ee2b79197.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الجزائر, قطاع الطاقة, سوق النفط, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الجزائر, قطاع الطاقة, سوق النفط, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الجزائر وسوريا تتفقان على تقوية التعاون في مجال الطاقة

12:51 GMT 01.09.2022
© Sputnik . Osama Diuobوزير النفط السوري: بدء الانتاج في حقل غاز يكتنز 9 مليار متر مكعب
وزير النفط السوري: بدء الانتاج في حقل غاز يكتنز 9 مليار متر مكعب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Osama Diuob
تابعنا عبرTelegram
بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الخميس، مع سفير الجمهورية العربية السورية لدى الجزائر، نمير الغانم، إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
الجزائر - سبوتنيك. وركزت المحادثات، بحسب البيان "على بحث إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، لا سيما في مجال المحروقات وتسويق غاز البترول المسال، وكذلك في مجال إنتاج الكهرباء والنقل والتحويل الكهربائي والصيانة والتكوين وتصنيع المعدات والطاقات المتجددة".
كما أشار الطرفان إلى "فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع المناجم، لا سيما في مجال استغلال الفوسفات وتحويله".
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
ممثل سوريا لدى وكالة الطاقة الذرية: دمشق مستمرة بالتنسيق واحترام القوانين الدولية
9 يونيو, 13:23 GMT
وذكّر وزير الطاقة والمناجم باستعداد "الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي وتحديد المشاريع الملموسة. ولهذه الغاية، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة والمناجم، تكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق لضمان تحقيق إنجازاتهما".
وأشاد الطرفان، بهذه المناسبة، حسب البيان "بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала