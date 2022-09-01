https://sputnikarabic.ae/20220901/الجزائر-وسوريا-تتفقان-على-تقوية-التعاون-في-مجال-الطاقة-1067142610.html
الجزائر وسوريا تتفقان على تقوية التعاون في مجال الطاقة
الجزائر وسوريا تتفقان على تقوية التعاون في مجال الطاقة
بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الخميس، مع سفير الجمهورية العربية السورية لدى الجزائر، نمير الغانم، إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:51+0000
2022-09-01T12:51+0000
2022-09-01T12:51+0000
أخبار سوريا اليوم
الجزائر
قطاع الطاقة
سوق النفط
اقتصاد
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063158302_261:0:3902:2048_1920x0_80_0_0_55cc6fd1a7af8a6f65e3d98fd5fd78f2.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وركزت المحادثات، بحسب البيان "على بحث إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، لا سيما في مجال المحروقات وتسويق غاز البترول المسال، وكذلك في مجال إنتاج الكهرباء والنقل والتحويل الكهربائي والصيانة والتكوين وتصنيع المعدات والطاقات المتجددة".كما أشار الطرفان إلى "فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع المناجم، لا سيما في مجال استغلال الفوسفات وتحويله".وذكّر وزير الطاقة والمناجم باستعداد "الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي وتحديد المشاريع الملموسة. ولهذه الغاية، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة والمناجم، تكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق لضمان تحقيق إنجازاتهما".وأشاد الطرفان، بهذه المناسبة، حسب البيان "بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين".
https://sputnikarabic.ae/20220609/ممثل-سوريا-لدى-وكالة-الطاقة-الذرية-دمشق-مستمرة-بالتنسيق-واحترام-القوانين-الدولية-1063337178.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063158302_716:0:3447:2048_1920x0_80_0_0_8b2047504a2648c7de33956ee2b79197.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الجزائر, قطاع الطاقة, سوق النفط, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الجزائر, قطاع الطاقة, سوق النفط, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجزائر وسوريا تتفقان على تقوية التعاون في مجال الطاقة
تابعنا عبر
بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الخميس، مع سفير الجمهورية العربية السورية لدى الجزائر، نمير الغانم، إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
الجزائر - سبوتنيك. وركزت المحادثات، بحسب البيان "على بحث إمكانيات الشراكة والاستثمار في مجال الطاقة، لا سيما في مجال المحروقات وتسويق غاز البترول المسال، وكذلك في مجال إنتاج الكهرباء والنقل والتحويل الكهربائي والصيانة والتكوين وتصنيع المعدات والطاقات المتجددة".
كما أشار الطرفان إلى "فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع المناجم، لا سيما في مجال استغلال الفوسفات وتحويله".
وذكّر وزير الطاقة والمناجم باستعداد "الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي وتحديد المشاريع الملموسة. ولهذه الغاية، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة والمناجم، تكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق لضمان تحقيق إنجازاتهما".
وأشاد الطرفان، بهذه المناسبة، حسب البيان "بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين".