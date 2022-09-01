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الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر
الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر
يواصل الجيش الصيني إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية خاصة بمجال الحروب البحرية في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تايوان... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T08:08+0000
2022-09-01T08:08+0000
رصد عسكري
الصين
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وذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الخميس، أن الجيش الصيني سيجري مناورات بالذخيرة الحية في المياه الجنوبية للبحر الأصفر على مدى 12 ساعة يوميا.وأعلن الجيش الصيني أن المناورات تنطلق اليوم وتستمر حتى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، مشيرا إلى أنه تم حظر المرور عبر المناطق التي تشهد المناورات.وزادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة ووصلت إلى ذروتها إثر الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تؤكد بكين أنها جزء من أراضيها ضمن مبدأ الصين الواحدة.وتمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، بينما يصنف أسطولها الحربي في المرتبة رقم 1 بين أقوى 142 أسطول حربي في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220817/تايوان-تنفذ-مناورات-عسكرية-جديدة-ردا-على-الضغوط-الصينية-لإعادة-التوحيد-1066518522.html
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رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر

08:08 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / HOأقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الصيني
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / HO
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يواصل الجيش الصيني إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية خاصة بمجال الحروب البحرية في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تايوان (الصين).
وذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الخميس، أن الجيش الصيني سيجري مناورات بالذخيرة الحية في المياه الجنوبية للبحر الأصفر على مدى 12 ساعة يوميا.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
تايوان تنفذ مناورات عسكرية جديدة ردا على الضغوط الصينية لإعادة التوحيد
17 أغسطس, 11:58 GMT
وأعلن الجيش الصيني أن المناورات تنطلق اليوم وتستمر حتى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، مشيرا إلى أنه تم حظر المرور عبر المناطق التي تشهد المناورات.
وزادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة ووصلت إلى ذروتها إثر الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تؤكد بكين أنها جزء من أراضيها ضمن مبدأ الصين الواحدة.
وتمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، بينما يصنف أسطولها الحربي في المرتبة رقم 1 بين أقوى 142 أسطول حربي في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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