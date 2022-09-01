https://sputnikarabic.ae/20220901/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-بالذخيرة-الحية-في-البحر-الأصفر-1067123261.html
الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر
الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر
يواصل الجيش الصيني إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية خاصة بمجال الحروب البحرية في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تايوان... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T08:08+0000
2022-09-01T08:08+0000
2022-09-01T08:08+0000
رصد عسكري
الصين
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وذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الخميس، أن الجيش الصيني سيجري مناورات بالذخيرة الحية في المياه الجنوبية للبحر الأصفر على مدى 12 ساعة يوميا.وأعلن الجيش الصيني أن المناورات تنطلق اليوم وتستمر حتى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، مشيرا إلى أنه تم حظر المرور عبر المناطق التي تشهد المناورات.وزادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة ووصلت إلى ذروتها إثر الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تؤكد بكين أنها جزء من أراضيها ضمن مبدأ الصين الواحدة.وتمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، بينما يصنف أسطولها الحربي في المرتبة رقم 1 بين أقوى 142 أسطول حربي في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220817/تايوان-تنفذ-مناورات-عسكرية-جديدة-ردا-على-الضغوط-الصينية-لإعادة-التوحيد-1066518522.html
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رصد عسكري, الصين
الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر
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يواصل الجيش الصيني إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية خاصة بمجال الحروب البحرية في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تايوان (الصين).
وذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الخميس، أن الجيش الصيني سيجري مناورات بالذخيرة الحية
في المياه الجنوبية للبحر الأصفر على مدى 12 ساعة يوميا.
وأعلن الجيش الصيني أن المناورات تنطلق اليوم وتستمر حتى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، مشيرا إلى أنه تم حظر المرور عبر المناطق التي تشهد المناورات.
وزادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة ووصلت إلى ذروتها إثر الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان
(الصين)، التي تؤكد بكين أنها جزء من أراضيها ضمن مبدأ الصين الواحدة.
وتمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، بينما يصنف أسطولها الحربي في المرتبة رقم 1 بين أقوى 142 أسطول حربي
في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.