https://sputnikarabic.ae/20220901/الحكومة-المغربية-تقرر-رفع-الحد-الأدنى-للأجور-بنسب-تتراوح-بين-5-و10-1067151541.html
الحكومة المغربية تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسب تتراوح بين 5 و10%
الحكومة المغربية تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسب تتراوح بين 5 و10%
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الرفع "الفوري" للحد الأدنى للأجور، بنسبة 5 في المئة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و10 في المئة في القطاع... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T14:52+0000
2022-09-01T14:52+0000
2022-09-01T14:52+0000
أخبار المغرب اليوم
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الرباط - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة، إنه "تفعيلا لاتفاق الحكومة والنقابات والاتحاد العام للمقاولات، صادق المجلس الحكومي على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول الجاري".وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش: "الاتفاق الموقع في الأول من مايو/ أيار الماضي، تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء. ويهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين".وأضاف: "الحكومة أعلنت مجموعة من التدابير، من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين"، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط.كذلك، تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل؛ إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.ويأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين؛ خاصة مع اقتراب موسم العودة للمدارس، وما تسجله أسعار الكتب واللوازم الدراسية من ارتفاعات.
https://sputnikarabic.ae/20181025/المغرب-تحالف-حزبي-1036310970.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
الحكومة المغربية تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسب تتراوح بين 5 و10%
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أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الرفع "الفوري" للحد الأدنى للأجور، بنسبة 5 في المئة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و10 في المئة في القطاع الفلاحي.
الرباط - سبوتنيك
. وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة، إنه "تفعيلا لاتفاق الحكومة والنقابات والاتحاد العام للمقاولات، صادق المجلس الحكومي على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول الجاري".
25 أكتوبر 2018, 17:08 GMT
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش: "الاتفاق الموقع في الأول من مايو/ أيار الماضي، تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء. ويهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين".
وأضاف: "الحكومة أعلنت مجموعة من التدابير، من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين"، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط.
كذلك، تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل؛ إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
ويأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين؛ خاصة مع اقتراب موسم العودة للمدارس، وما تسجله أسعار الكتب واللوازم الدراسية من ارتفاعات.