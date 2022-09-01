https://sputnikarabic.ae/20220901/الخارجية-الروسية-واشنطن-لا-تقدم-معلومات-عن-أنشطتها-البيولوجية-في-الخارج-رغم-نداءات-روسيا-1067144156.html
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لا تقدم بيانات عن نشاطها البيولوجي العسكري في الخارج
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لا تقدم بيانات عن نشاطها البيولوجي العسكري في الخارج
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تقدم معلومات عن النشاط البيولوجي العسكري خارج أراضيها، على الرغم... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:07+0000
2022-09-01T13:07+0000
2022-09-01T13:26+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت زاخاروفا "على الرغم من النداءات المتكررة لروسيا، تمتنع واشنطن عن تقديم معلومات شاملة حول النشاط البيولوجي العسكري خارج أراضيها، وتقتصر على معلومات عامة انتقائية حول المساعدة المالية والمادية المقدمة.وتابعت زاخاروفا: "ولا يتم نقل أي بيانات عن مثل هذا النشاط من قبل الأمريكيين كجزء من تدابير بناء الثقة باتفاقية الأسلحة البيولوجية".وأشارت زاخاروفا إلى أن هذا ليس من قبيل الصدفة، لأن الولايات المتحدة تفضل إبرام اتفاقية تعاون نموذجية مع البلدان المتلقية، والتي تنص على "جعل التفاعل في المجال البيولوجي ذا طبيعة مغلقة وسرية".واختتمت زاخاروفا بالقول: "الصراحة والشفافية للتعاون المزعومة من قبل واشنطن، والتي تحاول الولايات المتحدة إقناع العالم بأسره بها، ليست أكثر من نفاق".وأعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في شهر يونيو/حزيران الماضي، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية وتقديم أدلة على ذلك.وفي مارس/آذار، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. وبحسب الجيش الروسي، فإن صندوق استثمار هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يشارك في تمويل البرنامج.
https://sputnikarabic.ae/20220824/كوساتشيف-نولاند-رفضت-التفاعل-مع-لجنة-روسية-بشأن-المعامل-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1066782091.html
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لا تقدم بيانات عن نشاطها البيولوجي العسكري في الخارج
13:07 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تقدم معلومات عن النشاط البيولوجي العسكري خارج أراضيها، على الرغم من نداءات روسيا.
وأضافت زاخاروفا "على الرغم من النداءات المتكررة لروسيا، تمتنع واشنطن عن تقديم معلومات شاملة حول النشاط البيولوجي العسكري
خارج أراضيها، وتقتصر على معلومات عامة انتقائية حول المساعدة المالية والمادية المقدمة.
وتابعت زاخاروفا: "ولا يتم نقل أي بيانات عن مثل هذا النشاط من قبل الأمريكيين كجزء من تدابير بناء الثقة باتفاقية الأسلحة البيولوجية
".
وأشارت زاخاروفا إلى أن هذا ليس من قبيل الصدفة، لأن الولايات المتحدة تفضل إبرام اتفاقية تعاون نموذجية مع البلدان المتلقية، والتي تنص على "جعل التفاعل في المجال البيولوجي ذا طبيعة مغلقة وسرية".
واختتمت زاخاروفا بالقول: "الصراحة والشفافية للتعاون المزعومة من قبل واشنطن، والتي تحاول الولايات المتحدة إقناع العالم بأسره بها، ليست أكثر من نفاق".
وأعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في شهر يونيو/حزيران الماضي، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية
وتقديم أدلة على ذلك.
وفي مارس/آذار، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
. وبحسب الجيش الروسي، فإن صندوق استثمار هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يشارك في تمويل البرنامج.