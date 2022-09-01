https://sputnikarabic.ae/20220901/الخارجية-الفلسطينية-تدين-إعدام-عفانة-وخالد-1067136897.html
الخارجية الفلسطينية تدين إعدام عفانة وخالد
الخارجية الفلسطينية تدين إعدام عفانة وخالد
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، "إعدام الشهيدين يزن عفانة، وسامر خالد في مدينتي البيرة ونابلس". 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:03+0000
2022-09-01T11:03+0000
2022-09-01T11:03+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت الخارجية في بيان لها، إن "جريمتي إعدام الشهيدين تعتبر جزءا لا يتجزأ من مسلسل الإعدامات الميدانية الذي ينفذه جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا بحماية وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأضافت الوزارة أن "هذه الجرائم دليل جديد على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يهدد بتفجير ساحة الصراع".وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم التي ترتكبها عن سبق إصرار وتعمد، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى خلط الأوراق وتوظيفها لصالح التنافس الانتخابي في دولة الاحتلال".وأشارت إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج، خاصة أنه يتزامن مع زيارة أكثر من وفد أمريكي لعقد لقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تهدئة الأوضاع، في رد إسرائيلي مسبق على هذه الزيارة".كما طالبت الخارجية المجتمع الدولي "بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما تطالب المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه".
https://sputnikarabic.ae/20211210/فلسطين-تدين-عملية-إعدام-وحشي-نفذتها-القوات-الإسرائيلية--1053789269.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الفلسطينية تدين إعدام عفانة وخالد
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، "إعدام الشهيدين يزن عفانة، وسامر خالد في مدينتي البيرة ونابلس".
وقالت الخارجية في بيان لها، إن "جريمتي إعدام الشهيدين تعتبر جزءا لا يتجزأ من مسلسل الإعدامات الميدانية الذي ينفذه جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا بحماية وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي"، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".
10 ديسمبر 2021, 16:28 GMT
وأضافت الوزارة أن "هذه الجرائم دليل جديد على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يهدد بتفجير ساحة الصراع".
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم التي ترتكبها عن سبق إصرار وتعمد، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى خلط الأوراق وتوظيفها لصالح التنافس الانتخابي في دولة الاحتلال".
وأشارت إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج، خاصة أنه يتزامن مع زيارة أكثر من وفد أمريكي لعقد لقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تهدئة الأوضاع، في رد إسرائيلي مسبق على هذه الزيارة".
كما طالبت الخارجية المجتمع الدولي "بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما تطالب المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه".