https://sputnikarabic.ae/20220901/الخزعلي-يأمر-بإغلاق-كافة-مكاتب-حركة-عصائب-أهل-الحق-العراقية-على-خلفية-اشتباكات-البصرة-1067129780.html

الخزعلي يأمر بإغلاق جميع مكاتب حركة "عصائب أهل الحق" العراقية على خلفية اشتباكات البصرة

الخزعلي يأمر بإغلاق جميع مكاتب حركة "عصائب أهل الحق" العراقية على خلفية اشتباكات البصرة

أمر زعيم "عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، اليوم الخميس، "بإغلاق كافة مكاتب الفصيل المسلح وحتى إشعار آخر"، في ظل الاشتباكات الدائرة في محافظة البصرة مع... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T09:25+0000

2022-09-01T09:25+0000

2022-09-01T09:40+0000

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

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وقال الخزعلي، في بيان عبر حسابه على تويتر، بعد مقتل 4 أشخاص إثر الاشتباكات: "هناك من يتربص بنا ويريد تأزيم الأمور. فوتوا الفرصة عليهم وأفشلوا مخططهم"، مطالبا "الإخوة في عصائب أهل الحق بغلق كافة مكاتب الحركة بدءا من الآن وإلى إشعار آخر".وكان صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر" في العراق حذر في وقت سابق اليوم، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بعد يوم من اشتباكات شهدتها مدينة البصرة.وقال وزير الصدر، في بيان عبر حسابه على تويتر، "احذرك يا قيس، إذا لم تكبح جماح ميليشياتك الوقحة، وإذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك، أو تثبت أنهم لا ينتمون إليك، فأنت أيضا وقح".ولا يزال التوتر يخيم على محافظة البصرة، جنوبي العراق، التي عاشت خلال ساعات الليل اشتباكات مسلحة بعد مقتل أحد عناصر سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برصاص تابعين لـ"عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي.وشهد العراق الاثنين الماضي اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وجاء قرار الصدر اعتزال العمل السياسي بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، مطالبا بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر