https://sputnikarabic.ae/20220901/الدفاع-التركية-5-سفن-محملة-بالحبوب-تغادر-الموانئ-الأوكرانية-1067131608.html
الدفاع التركية: 5 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
الدفاع التركية: 5 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مغادرة خمس سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار صفقة غذائية مع إحدى الدول. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T10:12+0000
2022-09-01T10:12+0000
2022-09-01T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065828612_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_93c80b245ff031bfea76cda4d9fe1a63.jpg
ونشرت الإدارة العسكرية التركية على منصة "تويتر" بيانا جاء فيه: "اليوم صباحا غادرت أوكرانيا خمس سفن محملة بالحبوب، حيث يستمر النقل وفقًا للخطة الخاضعة لسيطرة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول".وأفاد مركز التنسيق المشترك في وقت سابق بأنه حتى 31 أغسطس/ آب الفائت، بلغ إجمالي حمولة الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى المصدرة من ثلاثة موانئ أوكرانية نحو 1.5 مليون طن.يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065828612_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_83c24c85b1a84c226d4ed5fe4752d7e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع التركية: 5 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مغادرة خمس سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار صفقة غذائية مع إحدى الدول.
ونشرت الإدارة العسكرية التركية على منصة "تويتر" بيانا جاء فيه: "اليوم صباحا غادرت أوكرانيا خمس سفن محملة بالحبوب، حيث يستمر النقل وفقًا للخطة الخاضعة لسيطرة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول".
وأفاد مركز التنسيق المشترك في وقت سابق بأنه حتى 31 أغسطس/ آب الفائت، بلغ إجمالي حمولة الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى المصدرة من ثلاثة موانئ أوكرانية نحو 1.5 مليون طن.
يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا
، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.