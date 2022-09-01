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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220901/الدفاع-الروسية-إسقاط-8-مسيرات-أوكرانية-فوق-خاركوف-وخيرسون-واعتراض-44-صاروخ-هيمارس-1067140794.html
الدفاع الروسية: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فوق خاركوف وخيرسون واعتراض 44 صاروخ "هيمارس"
الدفاع الروسية: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فوق خاركوف وخيرسون واعتراض 44 صاروخ "هيمارس"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط ثمان طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي خاركوف وخيرسون، فضلا عن اعتراض صاروخيين أمريكيي الصنع من طراز "إيه جي... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:10+0000
2022-09-01T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. أشار بيان الوزارة إلى قيام وسائل الدفاع الجوي الروسية خلال يوم واحد بإسقاط ثمان طائرات مسيرة فوق عدة مناطق في مقاطعتي خاركوف وخيرسون.كما قامت قوات الدفاع الجوي الروسية باعتراض صاروخ باليستي من طراز "توتشكا-أو" في منطقة بيزيميانوي بمقاطعة خيرسون، و48 قذيفة صاروخية، من بينها 44 قذيفة "هيمارس".وأضاف البيان: "في منطقة جسر أنطونوف، قامت وسائل الدفاع الجوي بإسقاط صاروخين من طراز "إيه جي إم-88 هارم" أمريكيي الصنع".وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم التصدي لهجوم للقوات المسلحة الأوكرانية على محور خاركوف، حيث تم إسكات نيران الفرقة 14 ميكانيكي في منطقة "روسكيي تيشكي". وقد بلغت خسائر العدو أكثر من خمسين شخصا، وقد حاول الجنود الناجون البالغ عددهم 56 شخصا الانسحاب باتجاه خاركوف".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220826/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-رادارا-تابعا-للدفاع-الجوي-الأوكراني-في-منطقة-خاركوف-1066863143.html
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الدفاع الروسية: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فوق خاركوف وخيرسون واعتراض 44 صاروخ "هيمارس"

12:10 GMT 01.09.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط ثمان طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي خاركوف وخيرسون، فضلا عن اعتراض صاروخيين أمريكيي الصنع من طراز "إيه جي إم-88 هارم" فوق منطقة جسر أنطونوف.
موسكو - سبوتنيك. أشار بيان الوزارة إلى قيام وسائل الدفاع الجوي الروسية خلال يوم واحد بإسقاط ثمان طائرات مسيرة فوق عدة مناطق في مقاطعتي خاركوف وخيرسون.
كما قامت قوات الدفاع الجوي الروسية باعتراض صاروخ باليستي من طراز "توتشكا-أو" في منطقة بيزيميانوي بمقاطعة خيرسون، و48 قذيفة صاروخية، من بينها 44 قذيفة "هيمارس".
وأضاف البيان: "في منطقة جسر أنطونوف، قامت وسائل الدفاع الجوي بإسقاط صاروخين من طراز "إيه جي إم-88 هارم" أمريكيي الصنع".
وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم التصدي لهجوم للقوات المسلحة الأوكرانية على محور خاركوف، حيث تم إسكات نيران الفرقة 14 ميكانيكي في منطقة "روسكيي تيشكي". وقد بلغت خسائر العدو أكثر من خمسين شخصا، وقد حاول الجنود الناجون البالغ عددهم 56 شخصا الانسحاب باتجاه خاركوف".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
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وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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