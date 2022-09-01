https://sputnikarabic.ae/20220901/الدفاع-الروسية-تتصدى-لـ-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وتسقط-2-منها-1067122511.html

الدفاع الروسية تتصدى لـ 3 طائرات مسيرة أوكرانية قرب محطة زابوروجيه

الدفاع الروسية تتصدى لـ 3 طائرات مسيرة أوكرانية قرب محطة زابوروجيه

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تصدي أنظمة الدفاع الجوي الروسية، لثلاث طائرات أوكارنية مسيرة من طراز " كاميكازي" عند اقترابها من محطة زابوروجيه... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T07:34+0000

2022-09-01T07:34+0000

2022-09-01T08:18+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الروسية

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: ""يوم أمس 31 آب / أغسطس، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية أراضي محطة الطاقة النووية بثلاث طائرات بدون طيار "كاميكازي". وتم تحييد جميع الطائرات المسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية عند اقترابها من المحطة. وسقط اثنان منها على سطح مركز تدريب، من دون إصابات أو اضرار".وتابع البيان "في حوالي الساعة 7.00 بتوقيت موسكو، أحبطت وحدات من القوات المسلحة الروسية محاولة إنزال تكتيكي للقوات المسلحة الأوكرانية على صنادل ذاتية الدفع غادرتا نيكوبول على بعد كيلومترات قليلة من محطة الطاقة النووية في زاباروجيه في منطقة قرية فوديان. ونتيجة لأضرار النيران من القوات المسلحة الروسية ، تم إغراق زورقين ذاتي الحركة مع قوات إنزال تكتيكي للقوات المسلحة الأوكرانية.وأكد البيان إن " 60 شخصا من المخربين الأوكرانيين حاولوا الاستيلاء على محطة زاباروجيه للطاقة النووية".من جانبه قال المتحدث باسم الادارة الاقليمية فلاديمير روجوف إن " 40 من أصل 60 عضوا من المجموعة التخريبة تم القضاء عليهم".محطة زابوريجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس/آذار تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20220901/مصدر-لـسبوتنيك-قوات-أوكرانية-هبطت-على-بعد-كيلومترين-من-محطة-الطاقة-النووية-في-زابوروجيه--1067121507.html

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