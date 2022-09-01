https://sputnikarabic.ae/20220901/الدفاع-الروسية-تستخدم-الطيران-لتحييد-مخربين-أوكرانيين-حاولوا-استهداف-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1067120293.html

الدفاع الروسية تستخدم الطيران لتحييد مخربين أوكرانيين حاولوا استهداف محطة زابوروجيه للطاقة النووية

الدفاع الروسية تستخدم الطيران لتحييد مخربين أوكرانيين حاولوا استهداف محطة زابوروجيه للطاقة النووية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن هناك ما يصل إلى 60 شخصًا من المخربين الأوكرانيين، حاولوا الاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T06:14+0000

2022-09-01T06:14+0000

2022-09-01T06:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "اليوم في حوالي الساعة 6:00 بتوقيت موسكو، هبطت القوات الأوكرانية، في مجموعتين تخريبيتين، يصل عدد أفرادهما إلى 60 شخصًا في سبعة قوارب، على ساحل خزان كاخوفكا، على بعد ثلاثة كيلومترات شمال شرق محطة زاباروجيه للطاقة النووية وحاولت الاستيلاء على محطة الطاقة".وأضاف البيان أنه يتم التعامل مع المخربين وتحييدهم من خلال استخدام الدعم العسكري الجوي. وتابع البيان أن القوات الأوكرانية قصفت محيط زابوروجيه للطاقة النووية بالمدفعية، حيث سقطت أعيرة على بعد 400 متر من المفاعل النووي.وأفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغوغراد".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن

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