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https://sputnikarabic.ae/20220901/الدفاع-الروسية-طائرات-المنطقة-العسكرية-الشرقية-في-وضعية-القتال-كجزء-من-مناورات-فوستوك-2022-1067130210.html
الدفاع الروسية: طائرات المنطقة العسكرية الشرقية في "وضعية القتال" كجزء من مناورات "فوستوك 2022"
الدفاع الروسية: طائرات المنطقة العسكرية الشرقية في "وضعية القتال" كجزء من مناورات "فوستوك 2022"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية وضع طائرات المنطقة العسكرية الشرقية في وضعية القتال، كجزء من مناورات "فوستوك 2022" العسكرية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T09:44+0000
2022-09-01T09:44+0000
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان لها قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن الطائرات المقاتلة من المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا، تم وضعها في مهام قتالية معززة في المطارات التشغيلية كجزء من مناورات "فوستوك 2022" العسكرية الاستراتيجية.وقال البيان: "قامت أطقم مقاتلات Su-35S وSu-30SM وMiG-31 من المنطقة العسكرية الشرقية بمهمة قتالية للدفاع الجوي في المطارات التشغيلية في مناطق خاباروفسك وبريمورسكي وكامتشاتكا ومنطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم كجزء من مناورات مركز القيادة الاستراتيجية 2022".وتجري مناورات "فوستوك 2022" العسكرية الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الشرقية الروسية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/أيلول.وتضم التدريبات أعضاء من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى دول شريكة أخرى، ويشارك في المناورات أكثر من 50000 شخص وأكثر من 5000 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية ، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب وسفن دعم.
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أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا اليوم

الدفاع الروسية: طائرات المنطقة العسكرية الشرقية في "وضعية القتال" كجزء من مناورات "فوستوك 2022"

09:44 GMT 01.09.2022
© Sputnik . Egor Eremov / الذهاب إلى بنك الصورطائرات روسية من طراز "سو-34"
طائرات روسية من طراز سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Egor Eremov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية وضع طائرات المنطقة العسكرية الشرقية في وضعية القتال، كجزء من مناورات "فوستوك 2022" العسكرية.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان لها قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن الطائرات المقاتلة من المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا، تم وضعها في مهام قتالية معززة في المطارات التشغيلية كجزء من مناورات "فوستوك 2022" العسكرية الاستراتيجية.
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وقال البيان: "قامت أطقم مقاتلات Su-35S وSu-30SM وMiG-31 من المنطقة العسكرية الشرقية بمهمة قتالية للدفاع الجوي في المطارات التشغيلية في مناطق خاباروفسك وبريمورسكي وكامتشاتكا ومنطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم كجزء من مناورات مركز القيادة الاستراتيجية 2022".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه من المقرر خلال التدريبات أن تتدرب أطقم الطيران المقاتلة على اعتراض الأهداف الجوية وتغطية تحركات الطائرات الهجومية وتنفيذ هجمات جوية ضد أهداف أرضية وتقديم دعم جوي للقوات.

وتجري مناورات "فوستوك 2022" العسكرية الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الشرقية الروسية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/أيلول.
وتضم التدريبات أعضاء من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى دول شريكة أخرى، ويشارك في المناورات أكثر من 50000 شخص وأكثر من 5000 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية ، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب وسفن دعم.
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