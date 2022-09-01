https://sputnikarabic.ae/20220901/الدولار-يطيح-بـالين-الياباني-ويدفعه-للهبوط-لأدنى-مستوياته-منذ-24-عاما-1067157736.html
الدولار يطيح بـ"الين" الياباني ويدفعه للهبوط لأدنى مستوياته منذ 24 عاما
الدولار يطيح بـ"الين" الياباني ويدفعه للهبوط لأدنى مستوياته منذ 24 عاما
تراجعت العملة اليابانية "الين"، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ 24 عاماً مقابل الدولار الذي سجل ارتفاعاً كذلك مقابل اليورو والجنيه الإسترليني. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T16:53+0000
2022-09-01T16:53+0000
2022-09-01T16:53+0000
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
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وحسب "رويترز"، انخفض "الين" 0.60% إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998 مسجلا 140.13 يناً للدولار الواحد قرابة الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش.وانخفض اليورو 0.37% ليتجاوز مستوى التكافؤ بقليل مقابل الدولار عند 1.10016 دولار، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى في عامين ونصف العام عند 1.15545 دولار، متراجعا نحو 0.5%.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.34% إلى 109.09، وهو ما لا يبعد كثيرا عن أعلى مستوى في عقدين البالغ 109.48 الذي سجله يوم الاثنين.وشهد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر عمليات بيع في إطار الميل للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة ووصلا إلى أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز.وهبط الدولار الأسترالي 0.47% إلى 0.68115 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي 0.49% إلى 0.6105 دولار.ويأتي ذلك على خلفية تلقى الدولار دعما باعتباره ملاذا آمنا من الابتعاد عن الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية.
https://sputnikarabic.ae/20220423/كاتب-ياباني-مستغربا-الين-الياباني-أضعف-من-الروبل-الروسي-1061516730.html
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اقتصاد, سعر الدولار اليوم
اقتصاد, سعر الدولار اليوم
الدولار يطيح بـ"الين" الياباني ويدفعه للهبوط لأدنى مستوياته منذ 24 عاما
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تراجعت العملة اليابانية "الين"، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ 24 عاماً مقابل الدولار الذي سجل ارتفاعاً كذلك مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.
وحسب "رويترز"، انخفض
"الين" 0.60% إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998 مسجلا 140.13 يناً للدولار الواحد قرابة الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش.
وانخفض اليورو 0.37% ليتجاوز مستوى التكافؤ بقليل مقابل الدولار عند 1.10016 دولار، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى في عامين ونصف العام عند 1.15545 دولار، متراجعا نحو 0.5%.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.34% إلى 109.09، وهو ما لا يبعد كثيرا عن أعلى مستوى في عقدين البالغ 109.48 الذي سجله يوم الاثنين.
وشهد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر عمليات بيع في إطار الميل للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة ووصلا إلى أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز.
وهبط الدولار الأسترالي 0.47% إلى 0.68115 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي 0.49% إلى 0.6105 دولار.
ويأتي ذلك على خلفية تلقى الدولار
دعما باعتباره ملاذا آمنا من الابتعاد عن الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية.