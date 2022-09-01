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https://sputnikarabic.ae/20220901/الرئيس-الإيراني-الإنسانية-حاليا-تفتقد-للعدالة-1067145459.html
الرئيس الإيراني: الإنسانية حاليا تفتقد للعدالة
الرئيس الإيراني: الإنسانية حاليا تفتقد للعدالة
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن الإنسانية حاليا تفتقد العدالة، لافتا إلى أن العدالة تعيش في نفوس وفطرة البشر في كل العالم. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:47+0000
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وأضاف رئيسي، خلال كلمة له اليوم الخميس، في حفل افتتاح الاجتماع العام السابع لـ"المجمع العالمي لأهل البيت"، أن "العالم اليوم يولي اهتماما خاصا لمدرسة أهل البيت لأن هذه المدرسة تتضمن الدعوة إلى الحق وطلب العدالة والإنسانية والعقلانية بشكل كامل"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع رئيسي: "العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الإنساني، وأن أهل بيت النبوة هم رمز الدعوة إلى العدالة".وتابع: "العدالة تعيش في نفوس وفطرة البشر في كل العالم، وأن أهل البيت هم مظهر من مظاهر العدل ورمز الأخلاق والمعنويات".وقال رئيسي إن الشبان وخاصة في الغرب، يولون اليوم اهتماما كبيرا بالدين والمعنويات، وبالتالي فإن هذا يضع مسؤولية على المفكرين المجتمعين هنا.وأكد رئيسي على "استعداد إيران للتعاون الفاعل في مختلف المجالات".
https://sputnikarabic.ae/20220826/إبراهيم-رئيسي-العدو-لا-يريد-رؤية-تقدمنا-وتطورنا-1066875874.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الإيراني: الإنسانية حاليا تفتقد للعدالة

13:47 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، متحدثا في مؤتمر صحفي في طهران، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان، 23 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / -
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن الإنسانية حاليا تفتقد العدالة، لافتا إلى أن العدالة تعيش في نفوس وفطرة البشر في كل العالم.
وأضاف رئيسي، خلال كلمة له اليوم الخميس، في حفل افتتاح الاجتماع العام السابع لـ"المجمع العالمي لأهل البيت"، أن "العالم اليوم يولي اهتماما خاصا لمدرسة أهل البيت لأن هذه المدرسة تتضمن الدعوة إلى الحق وطلب العدالة والإنسانية والعقلانية بشكل كامل"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتابع رئيسي: "العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الإنساني، وأن أهل بيت النبوة هم رمز الدعوة إلى العدالة".
وتابع: "العدالة تعيش في نفوس وفطرة البشر في كل العالم، وأن أهل البيت هم مظهر من مظاهر العدل ورمز الأخلاق والمعنويات".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
إبراهيم رئيسي: العدو لا يريد رؤية تقدمنا وتطورنا
26 أغسطس, 13:56 GMT
وقال رئيسي إن الشبان وخاصة في الغرب، يولون اليوم اهتماما كبيرا بالدين والمعنويات، وبالتالي فإن هذا يضع مسؤولية على المفكرين المجتمعين هنا.
وأكد رئيسي على "استعداد إيران للتعاون الفاعل في مختلف المجالات".
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