https://sputnikarabic.ae/20220901/السعودية-الحكم-على-حارق-الصراف-الآلي-بالسجن-لمدة-عام-وتغريمه-30-ألف-دولار-1067137910.html
السعودية.. الحكم على حارق "الصراف الآلي" بالسجن لمدة عام وتغريمه 30 ألف دولار
السعودية.. الحكم على حارق "الصراف الآلي" بالسجن لمدة عام وتغريمه 30 ألف دولار
صادقت محكمة الاستئناف الجزائية في مدينة جدة السعودية، اليوم الخميس، على حكم بإدانة مواطن قام بتهشيم وتكسير صراف آلي تابع لبنك محلي. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:33+0000
2022-09-01T11:33+0000
2022-09-01T11:33+0000
العالم العربي
السعودية
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وذكرت صحيفة عكاظ، ظهر اليوم الخميس، أن المحكمة السعودية أيدت الحكم بإدانة شاب سعودي قام بتهشيم وتكسير صراف آلي تابع لبنك محلي، وعاقبته بالسجن لعامين مع شطب سنة من العقوبة، فيما قررت قيمة التلفيات بـ110 آلاف ريال، أي ما يعادل حوالي 30 ألف دولار.وكانت غرفة العمليات في المملكة قد تلقت بلاغا عن آثار عبث وتكسير لشاشة جهاز صراف آلي شمالي محافظة جدة، إضافة لوجود آثار حريق على الجهاز، وبالرجوع لتسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن أحد الشباب يحمل بيده أداة الجريمة ومادة حارقة وعلى فمه كمامة، وتأكد قيامه بتهشيم الجهاز وحرقه.وتتبعت السلطات الأمنية البلاغ وراجعت كاميرات المراقبة ورصدت أقوال من تواجد في الموقع أثناء وقوع الجريمة، ونجحت القوات الشرطية في القبض على المتهم، وهو شاب في الأربعين من عمره، ظهرت في يده آثار الحرق، وجرى إيقافه وفق مذكرة من النيابة العامة كونها جريمة موجبة للتوقيف.وانتهى التحقيق مع المتهم الشاب بإحالته إلى المحكمة الجزائية وتوجيه الاتهام إليه بإتلاف جهاز صراف آلي، حيث طالب المدعي العام في لائحة الاتهام بعقوبة تعزيرية زاجرة للمتهم ورادعة لغيره.وانتهت المحكمة بإثبات إدانة المتهم وقررت سجنه عامين، وتغريمه ما قيمته 30 ألف دولار، وقررت تأييد الحكم مع تخفيض مدة السجن عاما واحدا.
https://sputnikarabic.ae/20220814/النائب-العام-السعودي-يوجه-بالقبض-على-شخص-ظهر-في-مقطع-فيديو-يطلق-النار-بعشوائية-في-مكان-عام-1066408415.html
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العالم العربي, السعودية
السعودية.. الحكم على حارق "الصراف الآلي" بالسجن لمدة عام وتغريمه 30 ألف دولار
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صادقت محكمة الاستئناف الجزائية في مدينة جدة السعودية، اليوم الخميس، على حكم بإدانة مواطن قام بتهشيم وتكسير صراف آلي تابع لبنك محلي.
وذكرت صحيفة
عكاظ، ظهر اليوم الخميس، أن المحكمة السعودية أيدت الحكم بإدانة شاب سعودي قام بتهشيم وتكسير صراف آلي تابع لبنك محلي، وعاقبته بالسجن لعامين مع شطب سنة من العقوبة، فيما قررت قيمة التلفيات بـ110 آلاف ريال، أي ما يعادل حوالي 30 ألف دولار.
وكانت غرفة العمليات في المملكة قد تلقت بلاغا عن آثار عبث وتكسير لشاشة جهاز صراف آلي شمالي محافظة جدة، إضافة لوجود آثار حريق على الجهاز، وبالرجوع لتسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن أحد الشباب يحمل بيده أداة الجريمة ومادة حارقة وعلى فمه كمامة، وتأكد قيامه بتهشيم الجهاز وحرقه.
وتتبعت السلطات الأمنية ا
لبلاغ وراجعت كاميرات المراقبة ورصدت أقوال من تواجد في الموقع أثناء وقوع الجريمة، ونجحت القوات الشرطية في القبض على المتهم، وهو شاب في الأربعين من عمره، ظهرت في يده آثار الحرق، وجرى إيقافه وفق مذكرة من النيابة العامة كونها جريمة موجبة للتوقيف.
وانتهى التحقيق مع المتهم الشاب بإحالته إلى المحكمة الجزائية وتوجيه الاتهام إليه بإتلاف جهاز صراف آلي
، حيث طالب المدعي العام في لائحة الاتهام بعقوبة تعزيرية زاجرة للمتهم ورادعة لغيره.
وانتهت المحكمة بإثبات إدانة المتهم وقررت سجنه عامين، وتغريمه ما قيمته 30 ألف دولار، وقررت تأييد الحكم مع تخفيض مدة السجن عاما واحدا.