https://sputnikarabic.ae/20220901/السعودية-تصنف-5-أفراد-إرهابيين-لارتباطهم-بأنشطة-داعمة-لجماعة-أنصار-الله-1067121249.html

السعودية تصنف 5 أفراد "إرهابيين" لارتباطهم بأنشطة داعمة لجماعة "أنصار الله"

السعودية تصنف 5 أفراد "إرهابيين" لارتباطهم بأنشطة داعمة لجماعة "أنصار الله"

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، "تصنيف 5 يمنيين على لائحة الإرهاب، بسبب ارتباطهم بأنشطة داعمة لجماعة أنصار الله في صنعاء". 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T06:47+0000

2022-09-01T06:47+0000

2022-09-01T06:47+0000

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وضمت القائمة التي أعلنتها رئاسة أمن الدولة السعودية، في بيان لها، "منصور أحمد السعادي (السعدي)،والذي يعمل في "تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وسبق أن تلقى تدريبات مكثفة في إيران، ويعد العقل المدبر وراء الهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر".كما شملت القائمة "4 أشخاص مرتبطين ببرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة" التابع لجماعة أنصار الله،وهم "أحمد علي الحمزي، محمد عبد الكريم الغماري، زكريا عبدالله يحيى حجر (هاجر)، أحمد محمد علي الجوهري".وأشار البيان، إلى أن "التصنيف يستهدف كل من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية"، داعية لـ"تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد المصنفة في هذا البيان داخل المملكة، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين".ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدائر في اليمن بسقوط مئات آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين، وتدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض، كما تسبب بنزوح السكان من المناطق، التي تشهد معارك، ولجوئهم إلى أماكن أكثر أمنا داخل اليمن وخارجه.

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أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله