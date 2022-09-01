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https://sputnikarabic.ae/20220901/السعودية-تعلن-توسيع-الفئات-المؤهلة-لتأشيرة-السياحة--1067166058.html
السعودية تعلن توسيع الفئات المؤهلة لتأشيرة السياحة
السعودية تعلن توسيع الفئات المؤهلة لتأشيرة السياحة
أعلنت وزارة السياحة السعودية، اليوم الخميس، توسيع الفئات المؤهلة لتأشيرة السياحة وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين بزيارة المملكة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T21:54+0000
2022-09-01T22:02+0000
السعودية
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جاء ذلك ضمن إجراء للوزارة لإدخال تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة بغرض السياحة.وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنه بموجب لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة التي أصدرها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ترحب المملكة بالمقيمين في دول الخليج وكذلك بالحاصلين على تأشيرات الشينغن والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمقيمين فيها.كما أوضحت أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية يمكنهم التقدم عليها من خلال visitsaudi.com/visa، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.كما منحت اللائحة المعدلة استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.كذلك أكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السياح أثناء وجودهم في المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات.كما نوهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج وأداء العمرة أثناء موسم الحج.وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء السعودى على نظام جديد للسياحة من شأنه أن يسهم في تقديم الحلول والتسهيلات لتحقيق مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية للمملكة.ويتضمن النظام الجديد وضع خطة للقوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تحقيق مستهدفات التوطين، كما يهدف إلى رفع مستوى الخدمات في المواقع السياحية، وتعزيز ثقة السائح، فضلا عن طرح أساليب مبتكرة للاستثمار في القطاع السياحي.ويتنامى القطاع السياحي في المملكة بمعدلات سريعة، وتشير مصادر رسمية سعودية إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عالميا في التقدم السياحي.
https://sputnikarabic.ae/20220830/نظام-جديد-للسياحة-في-السعودية-هل-يسحب-البساط-من-دول-المنطقة-1067050344.html
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السعودية

السعودية تعلن توسيع الفئات المؤهلة لتأشيرة السياحة

21:54 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 22:02 GMT 01.09.2022)
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEمطار الملك خالد الدولي - الرياض
مطار الملك خالد الدولي - الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت وزارة السياحة السعودية، اليوم الخميس، توسيع الفئات المؤهلة لتأشيرة السياحة وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين بزيارة المملكة.
جاء ذلك ضمن إجراء للوزارة لإدخال تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة بغرض السياحة.
وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنه بموجب لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة التي أصدرها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ترحب المملكة بالمقيمين في دول الخليج وكذلك بالحاصلين على تأشيرات الشينغن والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمقيمين فيها.
نظام جديد للسياحة في السعودية .. هل يسحب البساط من دول المنطقة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
نظام جديد للسياحة في السعودية... هل يسحب البساط من دول المنطقة
30 أغسطس, 14:41 GMT
كما أوضحت أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية يمكنهم التقدم عليها من خلال visitsaudi.com/visa، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.
كما منحت اللائحة المعدلة استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.
كذلك أكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السياح أثناء وجودهم في المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات.
كما نوهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج وأداء العمرة أثناء موسم الحج.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء السعودى على نظام جديد للسياحة من شأنه أن يسهم في تقديم الحلول والتسهيلات لتحقيق مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية للمملكة.
ويتضمن النظام الجديد وضع خطة للقوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تحقيق مستهدفات التوطين، كما يهدف إلى رفع مستوى الخدمات في المواقع السياحية، وتعزيز ثقة السائح، فضلا عن طرح أساليب مبتكرة للاستثمار في القطاع السياحي.
ويتنامى القطاع السياحي في المملكة بمعدلات سريعة، وتشير مصادر رسمية سعودية إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عالميا في التقدم السياحي.
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