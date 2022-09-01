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السودان... محاولة اغتيال سكرتير حزب الأمة بوابل من الرصاص
السودان... محاولة اغتيال سكرتير حزب الأمة بوابل من الرصاص
أعلنت الأمانة العامة لحزب "الأمة" القومي، بولاية غرب دارفور، عن نجاة سكرتيرها عبد الرسول عبد الواحد، من َمحاولة اغتيال. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T09:53+0000
2022-09-01T09:53+0000
أخبار السودان اليوم
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وأفاد الحزب في بيان له، بأن عبد الواحد تعرض، لإطلاق وابل من الرصاص في منزله، مساء أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.وذكر البيان أن سكرتير الحزب بغرب دارفور تعرض لمحاولة الاغتيال من جهات مجهولة، كانت تراقب منزله بمدينة الجنينة وتتربص به.وقال البيان إن "هذا الحادث له ارتباط وثيق بمناهضة حزب الأمة القومي لعمليات الفساد الممنهج الذي تمارسه جهات محسوبه على حكومة الولاية".وطالب البيان بالتحقيق الفوري في هذا الحادث وكشف الجناة الذين يقفون خلفه، وحمّل البيان "حكومة الولاية المسؤولية الكاملة عن سلامة القيادي عبد الرسول عبدالواحد وكل منسوبي حزب الأمة بالولاية".
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

السودان... محاولة اغتيال سكرتير حزب الأمة بوابل من الرصاص

09:53 GMT 01.09.2022
© Sputnik . ahmed abd elwahabنائب رئيس التحالف السوداني
نائب رئيس التحالف السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . ahmed abd elwahab
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أعلنت الأمانة العامة لحزب "الأمة" القومي، بولاية غرب دارفور، عن نجاة سكرتيرها عبد الرسول عبد الواحد، من َمحاولة اغتيال.
وأفاد الحزب في بيان له، بأن عبد الواحد تعرض، لإطلاق وابل من الرصاص في منزله، مساء أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.
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7 أبريل, 12:28 GMT
وذكر البيان أن سكرتير الحزب بغرب دارفور تعرض لمحاولة الاغتيال من جهات مجهولة، كانت تراقب منزله بمدينة الجنينة وتتربص به.
وقال البيان إن "هذا الحادث له ارتباط وثيق بمناهضة حزب الأمة القومي لعمليات الفساد الممنهج الذي تمارسه جهات محسوبه على حكومة الولاية".
وطالب البيان بالتحقيق الفوري في هذا الحادث وكشف الجناة الذين يقفون خلفه، وحمّل البيان "حكومة الولاية المسؤولية الكاملة عن سلامة القيادي عبد الرسول عبدالواحد وكل منسوبي حزب الأمة بالولاية".
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