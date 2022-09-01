https://sputnikarabic.ae/20220901/السودان-محاولة-اغتيال-سكرتير-حزب-الأمة-بوابل-من-الرصاص-1067130799.html
السودان... محاولة اغتيال سكرتير حزب الأمة بوابل من الرصاص
السودان... محاولة اغتيال سكرتير حزب الأمة بوابل من الرصاص
أعلنت الأمانة العامة لحزب "الأمة" القومي، بولاية غرب دارفور، عن نجاة سكرتيرها عبد الرسول عبد الواحد، من َمحاولة اغتيال. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T09:53+0000
2022-09-01T09:53+0000
2022-09-01T09:53+0000
أخبار السودان اليوم
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وأفاد الحزب في بيان له، بأن عبد الواحد تعرض، لإطلاق وابل من الرصاص في منزله، مساء أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.وذكر البيان أن سكرتير الحزب بغرب دارفور تعرض لمحاولة الاغتيال من جهات مجهولة، كانت تراقب منزله بمدينة الجنينة وتتربص به.وقال البيان إن "هذا الحادث له ارتباط وثيق بمناهضة حزب الأمة القومي لعمليات الفساد الممنهج الذي تمارسه جهات محسوبه على حكومة الولاية".وطالب البيان بالتحقيق الفوري في هذا الحادث وكشف الجناة الذين يقفون خلفه، وحمّل البيان "حكومة الولاية المسؤولية الكاملة عن سلامة القيادي عبد الرسول عبدالواحد وكل منسوبي حزب الأمة بالولاية".
https://sputnikarabic.ae/20220407/محكمة-سودانية-تبرئ-وزير-خارجية-السودان-الأسبق-من-تهم-الإرهاب-ومحاولة-اغتيال-حمدوك-1060939551.html
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أخبار السودان اليوم
السودان... محاولة اغتيال سكرتير حزب الأمة بوابل من الرصاص
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أعلنت الأمانة العامة لحزب "الأمة" القومي، بولاية غرب دارفور، عن نجاة سكرتيرها عبد الرسول عبد الواحد، من َمحاولة اغتيال.
وأفاد الحزب في بيان له، بأن عبد الواحد تعرض، لإطلاق وابل من الرصاص في منزله، مساء أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة
"الانتباهة" السودانية.
وذكر البيان أن سكرتير الحزب بغرب دارفور تعرض لمحاولة الاغتيال من جهات مجهولة، كانت تراقب منزله بمدينة الجنينة وتتربص به.
وقال البيان إن "هذا الحادث له ارتباط وثيق بمناهضة حزب الأمة القومي لعمليات الفساد الممنهج الذي تمارسه جهات محسوبه على حكومة الولاية".
وطالب البيان بالتحقيق الفوري في هذا الحادث وكشف الجناة الذين يقفون خلفه، وحمّل البيان "حكومة الولاية المسؤولية الكاملة عن سلامة القيادي عبد الرسول عبدالواحد وكل منسوبي حزب الأمة بالولاية".