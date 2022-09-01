https://sputnikarabic.ae/20220901/الشرطة-البريطانية-تخشى-مراقبة-مهرجان-شهد-أعمال-عنف-1067124407.html
الشرطة البريطانية تخشى مراقبة مهرجان شهد أعمال عنف
الشرطة البريطانية تخشى مراقبة مهرجان شهد أعمال عنف
تخشى الشرطة البريطانية مراقبة مكان إقامة مهرجان نوتنج هيل في لندن والذي شهد أحداث عنف دموية أسفرت عن مقتل أحد المحتفلين وطعن 6 أشخاص. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T08:14+0000
2022-09-01T08:14+0000
2022-09-01T08:14+0000
مجتمع
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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أعمال العنف التي شهدها المهرجان أسفرت عن مقتل تاكايو نيمبارد، 21 عاما، لاعب كرة قدم هاو تحول لمغني راب، وهو سادس حالة وفاة ناجمة عن أعمال عنف في تاريخ المهرجان والأولى منذ 18 عاما.وقال القائد السابق للعمليات الخاصة بالشرطة الإنجليزية، إن الضباط يخشون مراقبة المهرجان، حيث تتعمد العصابات حضوره لتصفية الحسابات مع الشرطة، وأوضح القائد أن بائعي المخدرات والعصابات يرفضون الذهاب إلى هذا المهرجان ويغتنمون الفرصة لفرض سيطرتهم وتحديد مناطقهم.واقترح رؤساء الشرطة نقل مهرجان "نوتنج هيل" إلى حديقة "هايد بارك" وهي أكبر حدائق لندن، لأن المهرجان في موقعه الحالي يمثل مكانا مثاليا للعنف.يشار إلى أنه على مدار يومي المهرجان أوقفت الشرطة 441 شخصا وتم تفتيشهم، بينما تلقت الشرطة تقارير عن 6 عمليات طعن.جاء ذلك بعدما شهدت النسخة الأخيرة من المهرجان الذي أقيم في عام 2019 قبل وباء كورونا، 463 اتهاما بارتكاب جرائم معظمها متعلقة بالمخدرات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
الشرطة البريطانية تخشى مراقبة مهرجان شهد أعمال عنف
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تخشى الشرطة البريطانية مراقبة مكان إقامة مهرجان نوتنج هيل في لندن والذي شهد أحداث عنف دموية أسفرت عن مقتل أحد المحتفلين وطعن 6 أشخاص.
وقالت صحيفة
"ديلي ميل" البريطانية إن أعمال العنف التي شهدها المهرجان أسفرت عن مقتل تاكايو نيمبارد، 21 عاما، لاعب كرة قدم هاو تحول لمغني راب، وهو سادس حالة وفاة ناجمة عن أعمال عنف في تاريخ المهرجان والأولى منذ 18 عاما.
وقال القائد السابق للعمليات الخاصة بالشرطة الإنجليزية، إن الضباط يخشون مراقبة المهرجان، حيث تتعمد العصابات حضوره لتصفية الحسابات مع الشرطة، وأوضح القائد أن بائعي المخدرات والعصابات يرفضون الذهاب إلى هذا المهرجان ويغتنمون الفرصة لفرض سيطرتهم وتحديد مناطقهم.
واقترح رؤساء الشرطة نقل مهرجان "نوتنج هيل" إلى حديقة "هايد بارك" وهي أكبر حدائق لندن، لأن المهرجان في موقعه الحالي يمثل مكانا مثاليا للعنف.
يشار إلى أنه على مدار يومي المهرجان أوقفت الشرطة 441 شخصا وتم تفتيشهم، بينما تلقت الشرطة تقارير عن 6 عمليات طعن.
جاء ذلك بعدما شهدت النسخة الأخيرة من المهرجان الذي أقيم في عام 2019 قبل وباء كورونا، 463 اتهاما بارتكاب جرائم معظمها متعلقة بالمخدرات.