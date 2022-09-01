العودة إلى المدارس

© AFP 2022 / James Arthur Gekieree/BELGA يصل التلاميذ في اليوم الأول من العام الدراسي 2022-2023 في مدرسة كومونال ميسان باليسول، بالقرب من بيرتريكس، 29 أغسطس 2022. من هذا العام الدراسي فصاعدًا، ستبدأ مدارس اتحاد والونيا - بروكسل يوم الاثنين الأخير في أغسطس ولم يعد 1 سبتمبر/ أيلول.