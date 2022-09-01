العودة إلى المدارس

© AFP 2022 / Shahid Saeed Mirzaعمال الإنقاذ يستخدمون قاربًا لإنزال الأطفال إلى منازلهم بعد المدرسة في منطقة ضربها فيضان بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في منطقة ديرا غازي خان في مقاطعة بنجاب، 29 أغسطس 2022. بلغ عدد قتلى الفيضانات الموسمية في باكستان منذ شهر يونيو 1136، وفقًا للأرقام الصادرة في 29 أغسطس عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد.
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© AFP 2022 / Shahid Saeed Mirza
عمال الإنقاذ يستخدمون قاربًا لإنزال الأطفال إلى منازلهم بعد المدرسة في منطقة ضربها فيضان بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في منطقة ديرا غازي خان في مقاطعة بنجاب، 29 أغسطس 2022. بلغ عدد قتلى الفيضانات الموسمية في باكستان منذ شهر يونيو 1136، وفقًا للأرقام الصادرة في 29 أغسطس عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد.
© AP Photo / Jae C. Hongجوفاني كاسترو، تلميذ بالصف الثاني في مدرسة سانكيست الابتدائية، يقف خلف تميمة المدرسة بينما يتوجه الطلاب إلى فصولهم الدراسية في اليوم الأول للعودة إلى المدرسة في أنهايم، كاليفورنيا، 11 أغسطس 2022. "أنا خائف من الدخول"، قال كاسترو.
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© AP Photo / Jae C. Hong
جوفاني كاسترو، تلميذ بالصف الثاني في مدرسة سانكيست الابتدائية، يقف خلف تميمة المدرسة بينما يتوجه الطلاب إلى فصولهم الدراسية في اليوم الأول للعودة إلى المدرسة في أنهايم، كاليفورنيا، 11 أغسطس 2022. "أنا خائف من الدخول"، قال كاسترو.
© AFP 2022 / Mohd Rasfanمدرسة (يمين) تعد الأطفال الذين يرتدون أزياء زهرة الزنبق قبل مسيرة خلال يوم رياضي مدرسي في الكرك، ولاية باهانج الماليزية، 27 أغسطس 2022.
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© AFP 2022 / Mohd Rasfan
مدرسة (يمين) تعد الأطفال الذين يرتدون أزياء زهرة الزنبق قبل مسيرة خلال يوم رياضي مدرسي في الكرك، ولاية باهانج الماليزية، 27 أغسطس 2022.
© AFP 2022 / James Arthur Gekieree/BELGAيصل التلاميذ في اليوم الأول من العام الدراسي 2022-2023 في مدرسة كومونال ميسان باليسول، بالقرب من بيرتريكس، 29 أغسطس 2022. من هذا العام الدراسي فصاعدًا، ستبدأ مدارس اتحاد والونيا - بروكسل يوم الاثنين الأخير في أغسطس ولم يعد 1 سبتمبر/ أيلول.
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© AFP 2022 / James Arthur Gekieree/BELGA
يصل التلاميذ في اليوم الأول من العام الدراسي 2022-2023 في مدرسة كومونال ميسان باليسول، بالقرب من بيرتريكس، 29 أغسطس 2022. من هذا العام الدراسي فصاعدًا، ستبدأ مدارس اتحاد والونيا - بروكسل يوم الاثنين الأخير في أغسطس ولم يعد 1 سبتمبر/ أيلول.
© AFP 2022 / Said Khatibزملاء الطفلة الفلسطينية ليان الشاعر، التي قتلت في غارة جوية إسرائيلية خلال العملية العسكرية الأخيرة "الفجر الصادق" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، ينعون وفاتها في أول يوم دراسي بعد العطلة الصيفية، في خان يونس بجنوب غزة، قطاع غزة، 29 أغسطس 2022.
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© AFP 2022 / Said Khatib
زملاء الطفلة الفلسطينية ليان الشاعر، التي قتلت في غارة جوية إسرائيلية خلال العملية العسكرية الأخيرة "الفجر الصادق" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، ينعون وفاتها في أول يوم دراسي بعد العطلة الصيفية، في خان يونس بجنوب غزة، قطاع غزة، 29 أغسطس 2022.
© AP Photo / Givo Alputraينتظر الطلاب خارج مدرستهم حيث يتم فصل الفصول الدراسية مبكرًا بعد الزلزال الذي وقع في بادانج، غرب سومطرة، إندونيسيا، 29 أغسطس 2022. ضرب زلزال قوي وضحل تحت سطح البحر غرب إندونيسيا يوم 29 أغسطس/ آب، مما تسبب في ذعر السكان ، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو وقوع إصابات.
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© AP Photo / Givo Alputra
ينتظر الطلاب خارج مدرستهم حيث يتم فصل الفصول الدراسية مبكرًا بعد الزلزال الذي وقع في بادانج، غرب سومطرة، إندونيسيا، 29 أغسطس 2022. ضرب زلزال قوي وضحل تحت سطح البحر غرب إندونيسيا يوم 29 أغسطس/ آب، مما تسبب في ذعر السكان ، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو وقوع إصابات.
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisيصطف الطلاب خارج حرم آدامز في مدرسة أويستر آدامز ثنائية اللغة، بينما ينتظرون تسجيل الوصول في اليوم الأول من المدرسة، 29 أغسطس 2022 في واشنطن العاصمة. يحتاج الطلاب الملتحقون بالمدارس العامة في واشنطن العاصمة إلى تقديم دليل على اختبار كوفيد-19 السلبي حتى يتمكنوا من العودة إلى المدرسة.
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© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
يصطف الطلاب خارج حرم آدامز في مدرسة أويستر آدامز ثنائية اللغة، بينما ينتظرون تسجيل الوصول في اليوم الأول من المدرسة، 29 أغسطس 2022 في واشنطن العاصمة. يحتاج الطلاب الملتحقون بالمدارس العامة في واشنطن العاصمة إلى تقديم دليل على اختبار كوفيد-19 السلبي حتى يتمكنوا من العودة إلى المدرسة.
© AP Photo / Heng Sinithطلاب يركبون على ظهر عربة في طريقهم إلى المدرسة خارج بنوم بنه، كمبوديا، 29 أغسطس 2022.
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© AP Photo / Heng Sinith
طلاب يركبون على ظهر عربة في طريقهم إلى المدرسة خارج بنوم بنه، كمبوديا، 29 أغسطس 2022.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورطلاب الصف الأول في الخطاب الرسمي في "يوم المعرفة"، الذي أقيم في المدرسة رقم 158 في موسكو، روسيا 1 سبتمبر 2022
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© Sputnik . Ramil Sitdikov/
طلاب الصف الأول في الخطاب الرسمي في "يوم المعرفة"، الذي أقيم في المدرسة رقم 158 في موسكو، روسيا 1 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Ted Aljibeموظف في قاعة المدينة يساعد طالبًا على ارتداء قناع الوجه أثناء افتتاح الفصول الدراسية في مدرسة في كويزون سيتي، ضواحي مانيلا في 22 أغسطس 2022 حيث عاد ملايين الأطفال في الفلبين إلى المدرسة حيث بدأ العام الدراسي يوم 22 أغسطس/ آب، مع أخذ الكثير منهم مقاعدهم في الفصول الدراسية لأول مرة منذ تفشي جائحة كوفيد-19.
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© AFP 2022 / Ted Aljibe
موظف في قاعة المدينة يساعد طالبًا على ارتداء قناع الوجه أثناء افتتاح الفصول الدراسية في مدرسة في كويزون سيتي، ضواحي مانيلا في 22 أغسطس 2022 حيث عاد ملايين الأطفال في الفلبين إلى المدرسة حيث بدأ العام الدراسي يوم 22 أغسطس/ آب، مع أخذ الكثير منهم مقاعدهم في الفصول الدراسية لأول مرة منذ تفشي جائحة كوفيد-19.