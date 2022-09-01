https://sputnikarabic.ae/20220901/الكرملين-كييف-تحاول-زعزعة-استقرار-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-1067134765.html
الكرملين: كييف تحاول زعزعة استقرار الوضع في محطة زابوروجيه
الكرملين: كييف تحاول زعزعة استقرار الوضع في محطة زابوروجيه
أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن خشية بلاده من الاستفزازات خلال زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T10:36+0000
2022-09-01T10:36+0000
2022-09-01T10:42+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن بالتأكيد نخشى الاستفزازات من الجانب الأوكراني، بالنظر إلى أن القصف الاستفزازي الهمجي المطلق الذي لا يتوقف".وأضاف بيسكوف قائلا: "هناك محاولات أخرى لزعزعة استقرار الوضع، لكن كما في السابق نحن ننتظر هذه المهمة ومستعدون للتعاون، ونحن مهتمون بوصول هذه البعثة إلى المحطة".وأفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغوغراد".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: كييف تحاول زعزعة استقرار الوضع في محطة زابوروجيه
10:36 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 10:42 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن خشية بلاده من الاستفزازات خلال زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدًا أن كييف تحاول زعزعة استقرار الوضع.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن بالتأكيد نخشى الاستفزازات من الجانب الأوكراني، بالنظر إلى أن القصف الاستفزازي الهمجي المطلق الذي لا يتوقف".
وأضاف بيسكوف قائلا: "هناك محاولات أخرى لزعزعة استقرار الوضع، لكن كما في السابق نحن ننتظر هذه المهمة ومستعدون للتعاون، ونحن مهتمون بوصول هذه البعثة إلى المحطة".
وأفادت وسائل إعلام غربية
، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغوغراد".
وصرح
مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.
وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.
وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.