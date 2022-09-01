https://sputnikarabic.ae/20220901/الكويت-النيابة-تأمر-بحجز-18-مواطنا-وبدونا-شاركوا-في-تجمعات-غير-مرخصة-1067151748.html

الكويت... النيابة تأمر بحجز 18 مواطنا و"بدونا" شاركوا في تجمعات غير مرخصة

الكويت... النيابة تأمر بحجز 18 مواطنا و"بدونا" شاركوا في تجمعات غير مرخصة

قررت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، حجز 18 مواطنا وشخصا من فئة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية "بدون" إلى الغد، بتهمة المشاركة في تجمعات "غير... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T14:59+0000

2022-09-01T14:59+0000

2022-09-01T14:59+0000

الكويت

العالم العربي

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ونقلت صحيفة القبس، مساء اليوم الخميس، عن مصدر مطلع، أن النيابة العامة الكويتية قررت حجز 18 مواطنا و"بدونا" شاركوا في تجمعات غير مرخصة، 14 ألقت القبض عليهم، أمس، بالتوازي مع قرارها استمرار حجز 4 آخرين محجوزين منذ يوم أول من أمس، لاستكمال التحقيقات معهم.وأكد المصدر أن النيابة العامة الكويتية تنتظر مثول 3 من المشمولين بقائمة الاتهام من خلال ضبطهم أو تسليم أنفسهم، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية قد طالبت المتهمين بفض التجمع، لكنهم استمروا في التجمع ما دفعها إلى إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة القانون.وأمس الأربعاء، أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارا بحجز 4 متهمين كويتيين بتهمة الاشتراك في تجمعات غير مرخصة للمقيمين، وذلك بصورة غير قانونية والتحريض على مخالفة القوانين والبقاء في مكان التجمهر بعد صدور أوامر السلطات العامة بالانصراف.في وقت أصدرت النيابة قرارا موازيا بضبط وإحضار 17 متهما من المقيمين بصورة غير قانونية وكويتيين للتهم نفسها، فضلا عن جنايات أخرى مرتبطة بالواقعة.

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