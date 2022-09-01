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https://sputnikarabic.ae/20220901/المجاملة-السلطات-الإماراتية-تستحدث-نوعا-جديدا-لتأشيرات-دخولها-1067141684.html
"المجاملة"... السلطات الإماراتية تستحدث نوعا جديدا لتأشيرات دخولها
"المجاملة"... السلطات الإماراتية تستحدث نوعا جديدا لتأشيرات دخولها
كشفت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات العربية المتحدة عن نوع جديد من تأشيرات الدخول هو "تأشيرة المجاملة". 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:39+0000
2022-09-01T12:39+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع "الإمارات اليوم" فإن هذا النوع من التأشيرات تصدره سفارات الإمارات العربية المتحدة في كل دول العالم، بشرط موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عليها.وعن المستفيدين من هذا النوع من التأشيرات حددت اللائحة فئتين، الأولى تضم كل الشخصيات التي ترى السفارة أو الهيئات القنصلية ملاءمتها للحصول على تلك التأشيرة.يشار إلى أن اللائحة والتي سيتم العمل بها في الـ5 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، كانت قد حددت 8 أنواع من التأشيرات هي السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، تأشيرة المجاملة.
https://sputnikarabic.ae/20211009/تأشيرة-إلى-الإمارات-مدتها-5-سنوات-هذه-شروطها-1050385922.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"المجاملة"... السلطات الإماراتية تستحدث نوعا جديدا لتأشيرات دخولها

12:39 GMT 01.09.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliمطار أبو ظبي الدولي
مطار أبو ظبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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كشفت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات العربية المتحدة عن نوع جديد من تأشيرات الدخول هو "تأشيرة المجاملة".
ووفقا لموقع "الإمارات اليوم" فإن هذا النوع من التأشيرات تصدره سفارات الإمارات العربية المتحدة في كل دول العالم، بشرط موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عليها.
مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2021
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وعن المستفيدين من هذا النوع من التأشيرات حددت اللائحة فئتين، الأولى تضم كل الشخصيات التي ترى السفارة أو الهيئات القنصلية ملاءمتها للحصول على تلك التأشيرة.

أما الفئة الثانية فهم حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة، وفي كلتا الحالتين لا بد من موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عليها.

يشار إلى أن اللائحة والتي سيتم العمل بها في الـ5 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، كانت قد حددت 8 أنواع من التأشيرات هي السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، تأشيرة المجاملة.
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