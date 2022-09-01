https://sputnikarabic.ae/20220901/المفوضية-الأوروبية-13-دولة-تأثرت-جزئيا-أو-بشكل-كامل-من-قطع-إمدادات-الغاز-الروسي-1067125789.html
المفوضية الأوروبية: 13 دولة تأثرت جزئيا أو بشكل كامل من قطع إمدادات الغاز الروسي
المفوضية الأوروبية: 13 دولة تأثرت جزئيا أو بشكل كامل من قطع إمدادات الغاز الروسي
أعلنت نائبة مفوضة شؤون الطاقة الأوروبية، ميشثيلد وورسدورفر، اليوم الخميس، أن هناك 13 دولة تأثرت جزئيا أو بشكل كامل من قطع إمدادات الغاز الروسي خاصة بعد وقف... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T08:42+0000
2022-09-01T08:42+0000
2022-09-01T08:42+0000
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أمستردام- سبوتنيك. وقالت وورسدورفر خلال جلسة مناقشة للجنة الصناعة والطاقة في البرلمان الأوروبي: "بعض الدول الأوروبية ومنها 13 دولة تأثرت بقطغ الغاز الروسي بشكل كامل أو جزئي خاصة مع قرار روسيا بالأمس وقف إمداد الغاز عبر خط التيار الشمالي 1 لمدة 3 أيام إلى ألمانيا وباقي الدول الأوروبية".وأوضحت وورسدورفر أن "المفوضية تتابع عن كثب تأثير قرار روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط التيار الشمالي-1".ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل على وضع خطة طوارئ بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20220617/الطاقة-الألمانية-توقف-إمداد-فرنسا-بالغاز-سببه-انخفاض-الضخ-عبر-خط-التيار-الشمالي-1-1063766267.html
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المفوضية الأوروبية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
المفوضية الأوروبية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
المفوضية الأوروبية: 13 دولة تأثرت جزئيا أو بشكل كامل من قطع إمدادات الغاز الروسي
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أعلنت نائبة مفوضة شؤون الطاقة الأوروبية، ميشثيلد وورسدورفر، اليوم الخميس، أن هناك 13 دولة تأثرت جزئيا أو بشكل كامل من قطع إمدادات الغاز الروسي خاصة بعد وقف الإمدادات عبر خط التيار الشمالي 1.
أمستردام- سبوتنيك. وقالت وورسدورفر خلال جلسة مناقشة للجنة الصناعة والطاقة في البرلمان الأوروبي: "بعض الدول الأوروبية ومنها 13 دولة تأثرت بقطغ الغاز الروسي بشكل كامل أو جزئي خاصة مع قرار روسيا بالأمس وقف إمداد الغاز
عبر خط التيار الشمالي 1 لمدة 3 أيام إلى ألمانيا وباقي الدول الأوروبية".
وأوضحت وورسدورفر أن "المفوضية تتابع عن كثب تأثير قرار روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط التيار الشمالي-1".
ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل على وضع خطة طوارئ بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء.