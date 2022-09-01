https://sputnikarabic.ae/20220901/المفوضية-الأوروبية-13-دولة-من-الاتحاد-الأوروبي-معزولة-كليا-أو-جزئيا-عن-الغاز-الروسي-1067137007.html
المفوضية الأوروبية: 13 دولة من الاتحاد الأوروبي معزولة كليا أو جزئيا عن الغاز الروسي
المفوضية الأوروبية: 13 دولة من الاتحاد الأوروبي معزولة كليا أو جزئيا عن الغاز الروسي
ذكرت وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، أن نائب رئيس مديرية المفوضية الأوروبية للطاقة في اللجنة المختصة بالبرلمان الأوروبي أعلن عن قطع ثلاث عشرة دولة من دول... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:09+0000
2022-09-01T11:09+0000
2022-09-01T11:09+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067136749_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_f694649e5e66e902ca126ba4bfad4ad8.jpg
وبحسب نائب رئيس مديرية المفوضية الأوروبية، فإن خطر انقطاع إمدادات الغاز "قوي للغاية بل ويزداد قوة".في وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه تم الوصول إلى مستوى ملء مرافق تخزين الغاز بنسبة 80%.قبل ذلك، صرح رئيس المفوضية الأوروبية بأنه في سياق أزمة الطاقة، يجري الإعداد لإصلاح طارئ لسوق الكهرباء الأوروبية. ووفقا لها، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي أظهر كل أوجه القصور في سوق الكهرباء في الاتحاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067136749_352:0:2048:1272_1920x0_80_0_0_cfa6d9197a2ef521a59ca83bbd43643b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
المفوضية الأوروبية: 13 دولة من الاتحاد الأوروبي معزولة كليا أو جزئيا عن الغاز الروسي
تابعنا عبر
ذكرت وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، أن نائب رئيس مديرية المفوضية الأوروبية للطاقة في اللجنة المختصة بالبرلمان الأوروبي أعلن عن قطع ثلاث عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي كليًا أو جزئيًا عن إمدادات الغاز من روسيا.
وبحسب نائب رئيس مديرية المفوضية الأوروبية، فإن خطر انقطاع إمدادات الغاز "قوي للغاية بل ويزداد قوة".
في وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه تم الوصول إلى مستوى ملء مرافق تخزين الغاز بنسبة 80%.
قبل ذلك، صرح رئيس المفوضية الأوروبية بأنه في سياق أزمة الطاقة، يجري الإعداد لإصلاح طارئ لسوق الكهرباء الأوروبية. ووفقا لها، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي أظهر كل أوجه القصور في سوق الكهرباء في الاتحاد.