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https://sputnikarabic.ae/20220901/المفوضية-الأوروبية-13-دولة-من-الاتحاد-الأوروبي-معزولة-كليا-أو-جزئيا-عن-الغاز-الروسي-1067137007.html
المفوضية الأوروبية: 13 دولة من الاتحاد الأوروبي معزولة كليا أو جزئيا عن الغاز الروسي
المفوضية الأوروبية: 13 دولة من الاتحاد الأوروبي معزولة كليا أو جزئيا عن الغاز الروسي
ذكرت وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، أن نائب رئيس مديرية المفوضية الأوروبية للطاقة في اللجنة المختصة بالبرلمان الأوروبي أعلن عن قطع ثلاث عشرة دولة من دول... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:09+0000
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وبحسب نائب رئيس مديرية المفوضية الأوروبية، فإن خطر انقطاع إمدادات الغاز "قوي للغاية بل ويزداد قوة".في وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه تم الوصول إلى مستوى ملء مرافق تخزين الغاز بنسبة 80%.قبل ذلك، صرح رئيس المفوضية الأوروبية بأنه في سياق أزمة الطاقة، يجري الإعداد لإصلاح طارئ لسوق الكهرباء الأوروبية. ووفقا لها، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي أظهر كل أوجه القصور في سوق الكهرباء في الاتحاد.
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المفوضية الأوروبية: 13 دولة من الاتحاد الأوروبي معزولة كليا أو جزئيا عن الغاز الروسي

11:09 GMT 01.09.2022
© Sputnikالمفوضية الأوروبية: 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي معزولة كليًا أو جزئيًا عن الغاز الروسي
المفوضية الأوروبية: 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي معزولة كليًا أو جزئيًا عن الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
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ذكرت وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، أن نائب رئيس مديرية المفوضية الأوروبية للطاقة في اللجنة المختصة بالبرلمان الأوروبي أعلن عن قطع ثلاث عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي كليًا أو جزئيًا عن إمدادات الغاز من روسيا.
وبحسب نائب رئيس مديرية المفوضية الأوروبية، فإن خطر انقطاع إمدادات الغاز "قوي للغاية بل ويزداد قوة".
في وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه تم الوصول إلى مستوى ملء مرافق تخزين الغاز بنسبة 80%.
قبل ذلك، صرح رئيس المفوضية الأوروبية بأنه في سياق أزمة الطاقة، يجري الإعداد لإصلاح طارئ لسوق الكهرباء الأوروبية. ووفقا لها، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي أظهر كل أوجه القصور في سوق الكهرباء في الاتحاد.
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